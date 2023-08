Guilherme Fonseca entra a vencer no QS3000 de Pantín

Teve início esta terça-feira o QS3000 de Pantín, quarta etapa do circuito de qualificação europeu 2023/24. Com uma jornada dedicada à ronda inaugural masculina e feminina, apenas do lado masculino houve portugueses em ação. Dos cinco portugueses em ação, apenas dois seguiram em frente, com especial destaque para Guilherme Fonseca.O surfista da Lourinhã esteve em ação no heat inaugural da prova masculina e respondeu com um triunfo e um score de 11,07 pontos. Depois disso, a armada lusa perdeu os contributos de José Maria Ribeiro, Gabriel Ribeiro e ainda Sidney Guimarães. Por fim, Daniel Nóbrega também conseguiu juntar-se a Gui Fonseca na próxima fase, ao ser segundo no heat 16.Fonseca e Nóbrega vão, assim, juntar-se a Henrique Pyrrait, Eduardo Fernandes, Matias Canhoto, Luís Perloiro e Francisco Almeida na ronda 2, enquanto o campeão nacional Guilherme Ribeiro e Joaquim Chaves foram os únicos portugueses com entrada direta na ronda 3.Na prova feminina não houve qualquer surfista portuguesa em prova, neste arranque da prova galega, mas amanhã deverá ser dia de Gabriela Dinis competir na ronda 2. A jovem surfista lisboeta tenta juntar-se a Teresa Bonvalot, Yolanda Hopkins, Kika Veselko, Mafalda Lopes e Carolina Mendes na ronda 3.Ronda 2H2: Bahia Frediani (FRA) x Gabriela Dinis (PRT) x Violeta Sanchez (ESP) x Nathasha van Greunen (AFS)Ronda 3H1: Teresa Bonvalot (PRT) x Lola Bermudez (ESP) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H2: Mafalda Lopes (PRT) x Lucia Machado (ESP) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H5: Yolanda Hopkins (PRT) x wildcard x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H6: Carolina Mendes (PRT) x Janire Gonzalez Etxabarri (ESP) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H7: Kika Veselko (PRT) x Maud Le Car (FRA) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2Ronda 2H1: Luke Dillon (GBR) x Gaspard Larsonneur (FRA) x Guilherme Fonseca (PRT) x Amir Rafaeli (ISR)H3: Henrique Pyrrait (PRT) x Iker Trigueros (ESP) x Leonardo Apreta (ITA) x Uri Uziel (ISR)H8: Eduardo Fernandes (PRT) x Elya Sasi (ISR) x Kepa Housset-Ezponda (FRA) x Pepijn Tigges (PB)H13: Siam Nikritin (ISR) x Matias Canhoto (PRT) x Mael Laborde (FRA) x Paul Boniface (FRA)H15: Luís Perloiro (PRT) x Matteo Calatri (ITA) x Nestor Garcia (ESP) x Daniel Nóbrega (PRT)H16: Francisco Almeida (PRT) x Maksymilian Michalewski (POL) x Kalani da Silva (ESP) x Erwain Blouin (FRA)Ronda 3H5: Tim Bisso (FRA) x Guilherme Ribeiro (PRT) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H13: Joan Duru (FRA) x Joaquim Chaves (PRT) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2