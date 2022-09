Guilherme Fonseca na finalíssima do Mundial ISA

Guilherme Fonseca apurou-se para a finalíssima do Mundial ISA, que decorre na Califórnia (EUA). O surfista português tem, desde já, garantida uma medalha após ficar em segundo na final do quadro principal.Fonseca somou 12,94 pontos e só foi superado pelos 15,93 do japonês Kanoa Igarashi, tendo ficado à frente do norte-americano Nat Young (10,13) e do peruano Lucca Mesinas (10). Agora, irá disputar o ouro com Kanoa Igarashi e com os dois surfistas que saírem da final das repescagens.Um pouco antes, Yolanda Hopkins foi eliminada nas repescagens, terminando no 7.º posto final. Quanto a Teresa Bonvalot, está fora por lesão, acabando em 6.º, restando apenas Guilherme Fonseca na prova masculina.