Guilherme Ribeiro recebe wildcard e junta-se à armada lusa

Ficaram esta sexta-feira a ser conhecidos os heats da ronda inaugural do EDP Vissla Pro Ericeira, quinta e antepenúltima etapa das Challenger Series 2022, que arranca amanhã em Ribeira d’Ilhas. Dessa forma, os nove surfistas portugueses que vão estar em prova já conhecem os adversários que vão ter pela frente na ronda 1, com destaque para Guilherme Ribeiro, que recebeu um wildcard para se juntar à restante armada lusa.Na prova masculina, Frederico Morais vai ter a companhia dos jovens Afonso Antunes e Guilherme Ribeiro, ambos wildcards. Kikas vai ser o primeiro a entrar em ação, estando logo no heat 6, na companhia do brasileiro e ex-top mundial Michael Rodrigues, do japonês Keanu Kamiyama e do uruguaio Marco Giorgi.No heat 12 é a vez de Afonso Antunes entrar em ação, ficando acompanhado do número um do seeding e único top mundial presente na prova ericeirense, o japonês Kanoa Igarashi, que acabou de se sagrar campeão mundial ISA. A Afonso e Kanoa, que tem residência na Ericeira, juntam-se ainda o francês Tristan Guilbaud e o agora italiano e ex-top mundial Jesse Mendes.Por fim, no 24.º e último heat da ronda inaugural masculina, Guilherme Ribeiro vai medir forças com o italiano e ex-top mundial Leo Fioravanti, com o sul-africano Shane Sykes e com o jovem talento basco Adur Amatriain. Apenas os dois surfistas de cada heat avançam para a fase seguinte da prova.Do lado feminino, Portugal será representado por seis surfistas, com a wildcard Gabriela Dinis a juntar-se a Teresa Bonvalot, Yolanda Hopkins, Mafalda Lopes, Kika Veselko e Carolina Mendes. Destaque para o facto de ainda haver uma vaga por definir na ronda inaugural feminina.A participação portuguesa na prova feminina arranca logo no heat inaugural, com a júnior Gabriela Dinis a enfrentar a havaiana e ex-top mundial Bettylou Sakura Johnson, a australiana Philippa Anderson e a peruana Arena Rodriguez Vargas. No heat 5 será a vez de Teresa Bonvalot, que ainda está a tentar recuperar de lesão, ter pela frente a neozelandesa e ex-top mundial Paige Hareb, a brasileira Sophia Medina, irmã de Gabriel Medina, e ainda a australiana Freya Prumm.No heat seguinte, Carolina Mendes enfrenta a ex-top mundial e agora brasileira Luana Silva, campeã em título desta prova, a australiana e também ex-top mundial Dimity Stoyle e ainda a sul-africana Zoë Steyn. No heat 8 Mafalda Lopes defronta a norte-americana Caitlin Simmers, atual líder do ranking, a australiana Holly Williams e uma surfista por definir.Portugal regressa à água no heat 14, onde Kika Veselko vai medir forças com a norte-americana Alyssa Spencer, a costarriquenha Leilani McGonagle e a francesa Maud Le Car. Por fim, no 16.º e último heat da ronda inaugural feminina, Yolanda Hopkins tem a companhia da australiana e ex-top mundial Macy Callaghan da havaiana Brianna Cope e da basca e grande dominadora do circuito júnior europeu Janire Gonzalez Etxabarri.O período de espera do EDP Vissla Pro Ericeira arranca este sábado e prolonga-se até domingo, 9 de Outubro. As previsões apontam para uma forte ondulação nos primeiros dias, devendo a ação arrancar no próximo domingo.H6: Michael Rodrigues (BRA) x Frederico Morais (PRT) x Keanu Kamiyama (JAP) x Marco Giorgi (URU)H12: Kanoa Igarashi (JAP) x Tristan Guilbaud (FRA) x Jesse Mendes (ITA) x Afonso Antunes (PRT)H24: Leo Fioravanti (ITA) x Shane Sykes (AFS) x Adur Amatriain (ESP) x Guilherme Ribeiro (PRT)H1: Bettylou Sakura Johnson (HAV) x Philippa Anderson (AUS) x Arena Rodriguez Vargas (PER) x Gabriela Dinis (PRT)H5: Teresa Bonvalot (PRT) x Paige Hareb (NZL) x Sophia Medina (BRA) x Freya Prumm (AUS)H6: Luana Silva (BRA) x Dimity Stoyle (AUS) x Zoë Steyn (AFS) x Carolina Mendes (PRT)H8: Caitlin Simmers (EUA) x Mafalda Lopes (PRT) x Holly Williams (AUS) x surfista a determinarH14: Alyssa Spencer (EUA) x Leilani McGonagle (CRC) x Kika Veselko (PRT) x Maud Le Car (FRA)H16: Macy Callaghan (AUS) x Yolanda Hopkins (PRT) x Brianna Cope (HAV) x Janire Gonzalez Exabarri (ESP)