Guinness reconhece recorde de Tiago Pires

Tiago Pires, o primeiro surfista português a competir entre a elite mundial, viu reconhecida pelo livro de recordes do Guinness "a maior aula de surf do Mundo", ao juntar 327 surfistas na praia da Fonte da Telha (Almada). O recorde foi estabelecido a 23 de junho, numa aula em cooperação com a Operação Nariz Vermelho, que presta solidariedade social na pediatria dos hospitais portugueses.

"Estou muito satisfeito com o contributo das escolas de surf e dos surfistas que se inscreveram. O facto de termos batido este recorde do Guinness é mais uma prova da força que este desporto tem em Portugal", considerou ‘Saca’, que bateu o recorde de Sydney, na praia de Bondi (Austrália), numa aula com 320 alunos em dezembro de 2015.

Para concretizar a iniciativa foram convidadas cerca de 300 escolas de surf, de norte a sul do país, e disponibilizadas 50 aulas avulso para quem quisesse participar no evento.

O judoca olímpico Nuno Delgado foi o pioneiro deste tipo de iniciativas no país, tendo realizado, a 1 de junho de 2011, a "maior aula de judo do Mundo", com 4.000 crianças reunidas no Terreiro do Paço, em Lisboa.