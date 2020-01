Havaiana Carissa Moore pretende regressar mais forte em 2021

Carissa Moore viveu em 2019 um ano de grandes conquistou, terminando a temporada como campeã mundial feminino. Foi o quarto título mundial da surfista havaiana e o primeiro desde 2015. Um feito que fez Carissa tomar uma grande decisão para 2020. A campeã mundial não vai defender o título na próxima temporada, uma vez que decidiu fazer uma pausa sabática.





A estrela havaiana anunciou nas redes sociais esta decisão surpreendente, que acabou por ser aceite pela WSL. Aos 27 anos, Moore vai assim ter tempo para outros projetos durante o próximo ano, embora já tenha revelado que, apesar de não participar em provas da WSL, vai marcar presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio’2020.Nos planos de Carissa Moore para 2020 está o desenvolvimento de projetos pessoais, a possibilidade de fazer mais surf trips e de evoluir alguns aspetos do seu surf, trabalhar num novo filme de surf e, talvez, a maternidade. A havaiana explicou toda a decisão com um post na sua conta de Instagram e também falou sobre tudo no novo podcast da WSL, "The Line Up".A japonesa Amuro Tsuzuki acaba por ser a grande beneficiada com esta decisão de Carissa Moore. Após falhar a qualificação por apenas um lugar, a jovem nipónica vai entrar na elite mundial para substituir a campeã mundial, sendo esta a primeira vez que o Japão qualifica um surfista para o circuito mundial – Kanoa Igarashi compete no masculino, mas qualificou-se ainda como norte-americano.Em relação a 2021, Carissa Moore poderá regressar ao circuito mundial, mas para tal terá de beneficiar do wildcard disponível anualmente. Wildcard esse que costuma estar reservado, sobretudo, para surfistas que se tenham lesionado durante o ano ou para o regresso de grandes nomes, como é o caso da tetracampeã mundial.Carissa Moore cumpriu em 2019 a décima temporada entre a elite mundial feminina, depois de se ter estreado em 2010. No ano seguinte, com 19 anos, conquistou o primeiro título da carreira, voltando a fazê-lo em 2013, 2015 e 2019.Mas antes de entrar a tempo inteiro no WWT, já Carissa tinha feito história no Tour. Em 2007 venceu os trials na Gold Coast e só parou na final da etapa de Bells Beach, tornando-se, aos 14 anos, na mais jovem surfista a fazer uma final de uma etapa do circuito mundial. Já em 2009, aos 16 anos, ainda como wildcard, venceu uma etapa do WWT em Sunset Beach, no Havai. Depois disso, conquistou mais 22 vitórias em etapas, uma delas em Portugal (Peniche), em 2010."Dediquei os últimos 10 anos da minha vida a competir ao mais alto nível e isso é algo que quero continuar a fazer bem até aos meus trintas. Tenho noção da sorte que tenho em poder fazer carreira a praticar aquilo que amo. Esta pausa vai servir para recuperar forças e poder regressar em 2021 mais feliz e mais entusiasmada", frisou Carissa.