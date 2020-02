Havaiano Kai Lenny foi o grande dominador do Nazaré Tow Surfing Challenge

Foi já noite dentro que foram anunciados os grandes vencedores da histórica edição inaugural do Nazaré Tow Surfing Challenge, que ficou marcado por performances alucinantes em ondas de mais de 20 metros, mas também pelo momento dramático em que o português Alex Botelho quase perdeu a vida. No final, e como já se esperava, o havaiano Kai Lenny foi o grande vencedor do dia.





Vídeo do salvamento de Alex Botelho na Nazaré torna-se viral Vídeo do salvamento de Alex Botelho na Nazaré torna-se viral

A carregar o vídeo ...

O talentoso waterman havaiano, que domina todo o tipo de pranchas e disciplinas, conquistou o prémio para a maior onda do dia e ainda ganhou o prémio de equipa do evento, ele que fez parceria com o brasileiro Lucas Chumbo no Team Young Bulls. Já o prémio de maior onda feminina foi para a francesa Justine Dupont.Lenny e Chumbo mostraram estar um nível acima de toda a concorrência em termos de performance, fazendo manobras inovadoras e desenhando linhas em ondas bem críticas. Os aéreos do havaiano em várias ondas acima de 20 metros foram prova disso mesmo, garantindo animação extra ao longo de todo o evento.Após seis horas de competição e muitas ondas surfadas, todos foram unânimes em admitir que este foi um evento que vai ficar para a história, puxando os limites do Tow-in a níveis nunca antes vistos. "Tudo aconteceu neste evento e hoje foi um dos maiores dias da história do surf de ondas grandes", afirmou Billy Sharp, diretor do Big Wave Tour.Para finalizar, destaque para o quarto prémio, o que se destinava ao surfista mais comprometido. Após a votação entre os surfistas, ficou decidido que este prémio seria entregue à equipa de segurança na água, em virtude do salvamento feito a Alex Botelho, que foi reanimado já no areal, após vários minutos de pânico.