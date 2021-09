Heats para o US Open of Surfing já são conhecidos

Vai ter início esta segunda-feira o período de espera do US Open of Surfing, prova que dá o tiro de partida para as novas Challenger Series do WQS. Será na mítica praia de Huntington Beach a primeira de quatro etapas em que 96 homens e 64 mulheres vão lutar pela qualificação para o circuito mundial de 2022. Em prova vão estar quatro surfistas portugueses, que já conhecem os adversários que vão ter pela frente.





Na prova masculina, a armada lusa estará representada apenas por Vasco Ribeiro, que se qualificou como o melhor europeu do ranking. Dessa forma, o campeão nacional assume estatuto de top seed, estando logo numa das primeiras baterias do campeonato. Vasco vai vestir licra vermelha no heat 2, onde medirá forças com o havaiano Imaikalani deVault, com Josh Burke de Barbados e ainda com o wildcard norte-americano Taro Watanabe.Do lado feminino Portugal está representado por Teresa Bonvalot, Carolina Mendes e Yolanda Hopkins, com apenas Teresa a ter conseguido a entrada direta, enquanto Carol e Yolanda receberam vagas de substituição. Curiosamente, as três estarão posicionadas em heats seguidos, sendo Teresa Bonvalot a primeira a entrar em ação, num heat 7 em que defronta a australiana Macy Callaghan, que procura manter-se no CT via Challenger Series, a norte-americana Samantha Sibley e ainda a indonésia Kailani Johnson.No heat 8 é a vez de Carolina Mendes medir forças com a havaiana e antiga top mundial Coco Ho, a japonesa Minami Nonaka e ainda a jovem sensação norte-americana Sawyer Lindbald. Por fim, no heat 9 compete Yolanda Hopkins, que vai ter pela frente a australiana e rookie do CT em 2021 Isabella Nichols, que está neste evento sem necessitar de se qualificar, mas também a basca Garazi Sanchez-Ortun e a brasileira Anne dos Santos.O período de espera deste muito aguardado US Open of Surfing decorre até ao próximo domingo, com a chamada desta segunda-feira a estar marcada para as 15H30 em Portugal Continental. Depois da prova californiana, o circuito segue para a Europa, com a Ericeira a receber a segunda etapa de 2 a 10 de outubro, antes de a França também ter a sua etapa. A última prova, de todas as decisões, acontece em Haleiwa, no Havai, já em novembro e dezembro.