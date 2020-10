Herdeira do trono norueguês sagra-se campeã nacional de surf

O surf é um desporto cada vez mais praticado por todo o tipo de extratos sociais, incluindo a realeza. Isto porque este fim-de-semana a jovem princesa Ingrid Alexandra, a segunda na linha de sucessão do trono norueguês, tornou-se campeã nacional júnior. A jovem venceu a competição que se realizou pela primeira vez na vertente feminina.





Filha dos príncipes Haakon e Mette-Marit, a pequena Ingrid Alexandra, de apenas 16 anos, contou com o apoio dos pais no evento que decorreu em Jaeren, no sudoeste norueguês, em ondas bem geladas. Foi por isso normal, ver a princesa a envergar luvas e carapuço para o frio, além do habitual fato de surf.Ingrid Alexandra dá assim os primeiros passos numa possível carreira no surf, num país que começa a ter cada vez mais tradição na modalidade. Quem sabe se quando a normalidade regressar não teremos uma presença real entre os eleitos noruegueses para o Mundial Júnior da ISA!?Na página oficial da família real norueguesa Ingrid já era descrita como uma amante de desportos aquáticos, sobretudo surf, seguindo assim as pisadas do pai, que também é um confesso admirador da modalidade. Além disso, a pequena surfista também se afirma uma "defensora do ambiente".Os príncipes partilharam a festa da vitória nas redes sociais e mostraram-se orgulhosos pelo feito conseguido pela filha. A família real norueguesa teve assim motivos para festejar, isto numa altura delicada para a coroa, uma vez que o rei Harald, de 83 anos, avô de Ingrid e rei da Noruega há quase 30 anos, atravessa uma fase delicada de saúde, estando Haakon temporariamente como regente do trono.