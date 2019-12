Honolua Bloomfield sagra-se bicampeã mundial de longboard em Taiwan

A havaiana Honolua Blomfield sagrou-se este sábado campeã mundial de longboard, depois de superar a brasileira Chloe Calmon na reta final da disputa pelo título. Blomfield não só se sagrou bicampeã mundial, recuperando o título que havia conquistado em 2017, como ainda faturou a etapa decisiva, que se disputou nas ondas de Taiwan.Depois de ontem o norte-americano Justin Quintal ter conquistado o título mundial masculino, após a derrota dos principais rivais na 3.ª ronda, a prova feminina acabou por ter muito mais emoção, este sábado. Com Calmon e Blomfield ambas nas meias-finais, as probabilidades estavam todas contra a havaiana, que precisava de vencer o evento e esperar por uma derrota da rival logo nessa fase.Tudo acabou por se conjugar a favor de Honolua Blomfield, depois da surpreendente vitória da francesa Alice Lemoigne nas meias-finais frente a Chloe Calmon. A emoção continuou para a final, onde só a vitória interessava à havaiana. E foi por apenas 0,20 pontos que ela surgiu, para desgosto de Calmon, que torcia por fora.Honolua Blomfield sucede, assim, à norte-americana Soleil Enrico, que havia sido campeã mundial no ano passado. A havaiana recuperou o título num ano que ficou marcado pela mudança de formato competitivo no longboard da WSL, que passou de etapa única para circuito mundial.Apesar de ter pedido a possibilidade de ganhar mais um título mundial – este ano já venceu o mundial júnior masculino da WSL (Lucas Vicente), o título máximo masculino da ISA (Italo Ferreira) e ainda tem três candidatos (Italo Ferreira, Gabriel Medina e Filipe Toledo) a vencer o título mundial masculino da WSL -, o Brasil também fez a festa no final, uma vez que o triunfo na prova masculina em Taiwan foi de Rodrigo Sphaier.