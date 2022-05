Indonésio Rio Waida garante wildcard para o regresso do CT a G-Land

O circuito mundial de surf está perto de regressar à água para a segunda metade da temporada e também para o regresso a G-Land, famosa onda indonésia que não fazia parte do calendário desde 1997, há 25 anos. Esta será a primeira etapa com o número de surfistas já reduzido, depois do cut do meio da temporada. Com o campeão mundial Gabriel Medina de regresso, após paragem para tratar de problemas relacionados com a saúde mental, e sem Frederico Morais, que falhou o cut, os wildcards e os heats para a etapa indonésia já foram revelados.O jovem talento local Rio Waida foi o surfista premiado com o wildcard da etapa, ele que tem estado em bom plano na recente etapa das Challenger Series de Sydney, estando já nos oitavos-de-final. Esta vai ser a terceira experiência de Waida, que representou a Indonésia nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no CT, depois de também ter sido wildcard na etapa do ano passado no México e também em 2019 na etapa de Keramas, em Bali.Do lado feminino, talvez por falta de talento local, a WSL decidiu dar o wildcard a Bronte Macaulay, australiana que foi uma das surfistas cortadas pelo cut de meio da temporada, mesmo depois de ter terminado no 3.º posto na prova de Margaret River. Macaulay mantém-se, assim, na elite mundial, pelo menos, neste evento, ela que começou a temporada como suplente do CT, beneficiando da lesão de Caroline Marks para entrar nas etapas.Curiosamente, Marks continua de fora por lesão, ela que tinha garantido o wildcard para a segunda metade da temporada. Assim, é Sally Fitzgibbons que avança para o draw, uma vez que a australiana foi a surfista premiada com o outro wildcard, que a garantiu já na temporada de 2023. No lado masculino o wildcard para esta segunda metade é de Gabriel Medina, que regressa após cinco etapas e mantém estado de wildcard, enquanto Yago Dora, que está lesionado, só está garantido para 2023.Assim, com apenas 24 surfistas em prova do lado masculino e apenas 12 surfistas no feminino, esta etapa estreia um formato mais reduzido e que promete ser mais aliciante para fãs, pois vai ter menos heats, o que vai ajudar a organização a aproveitar os melhores períodos de ondas.A grande diferença para as etapas anteriores, além do número reduzido de surfistas, passa pelo facto de apenas os vencedores dos heats da ronda inaugural garantirem passagem direta para os oitavos-de-final, no caso masculino, e quartos-de-final, no lado feminino, enquanto os outros discutem uma repescagem intermédia. A ação arranca já a 27 de Maio e prolonga-se até 6 de Junho.H1: Ethan Ewing (AUS) x Jordy Smtih (AFS) x Jake Marshall (EUA)H2: Jack Robinson (AUS) x Kelly Slater (EUA) x Jadson Andre (BRA)H3: John John Florence (HAV) x Kolohe Andino (EUA) x Jackson Baker (AUS)H4: Filipe Toledo (BRA) x Nat Young (EUA) x Rio Waida (IDN)H5: Italo Ferreira (BRA) x Caio Ibelli (BRA) x Matthew McGillivray (AFS)H6: Kanoa Igarashi (JAP) x Griffin Colapinto (EUA) x Connor O’Leary (AUS)H7: Barron Mamiya (HAV) x Miguel Pupo (BRA) x Samuel Pupo (BRA)H8: Gabriel Medina (BRA) x Callum Robson (AUS) x Seth Moniz (HAV)H1: Isabella Nichols (AUS) x Courtney Conlogue (EUA) x Stephanie GilmoreH2: Brisa Hennessy (CRC) x Johanne Defay (FRA) x Bronte Macaulay (AUS)H3: Carissa Moore (HAV) x Gabriela Bryan (HAV) x Sally Fitzgibbons (AUS)H4: Tyler Wright (AUS) x Lakey Peterson (EUA) x Tatiana Weston-Webb (BRA)