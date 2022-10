Inter Milão apresenta prancha de surf em nome próprio

Leo Fioravanti é o maior surfista da história em Itália e, apesar de ter nascido em Roma, é um fervoroso adepto do Inter Milão. Aproveitando a fama daquele que é um dos maiores surfistas europeus da atualidade, o clube nerazzurro decidiu entrar no Mundo do surf através de uma prancha de surf com nome próprio.A criação já foi apresentada e resulta da parceria do emblema italiano e da marca de pranchas Bradley, que é a mesma de Leo Fioravanti. As cores azul e preto, que simbolizam o histórico clube italiano, estão bem presentes na prancha, que foi feita em edição limitada e já está a ser comercializada.A apresentação da nova prancha foi feita com pompa e circunstância e teve lugar na Alaïa Bay, a famosa piscina de ondas artificiais situada nos Alpes suíços. Presente nesta cerimónia esteve o vice-presidente e antiga glória do Inter, Javier Zanetti, além do também antigo jogador Fabio Galante, que se aventurou nas ondas na companhia de Leo Fioravanti.Atualmente já qualificado para regressar ao circuito mundial de surf do próximo ano, Fioravanti é já uma estrela do desporto italiano e o Inter tem aproveitado esse reconhecimento para apanhar a onda do surf. Antes da apresentação da nova prancha, Leo esteve reunido com os dirigentes do Inter no jogo da Serie A frente à Salernitana."Fico muito entusiasmado por ver o Inter e o Christian Bradley a colaborarem", começou por dizer Leo Fioravanti, em declarações publicadas no site do clube. O Inter é o meu clube do coração desde os 6 anos. Vejo todos os jogos e levo a camisola comigo para todos os sítios onde vou. É muito especial ter uma prancha que representa o meu clube e espero poder levá-la comigo para todos os cantos do Mundo", frisou o surfista italiano, que cresceu em Hossegor, França.