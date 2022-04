Irmã de Gabriel Medina é a nova campeã sul-americana do QS

Tal irmão, tal irmã. Sophia Medina sagrou-se este fim-de-semana campeã do QS sul-americano, com apenas 16 anos. A irmã do campeão mundial Gabriel Medina alcançou o feito durante a etapa final do circuito regional sul-americano, disputada em Florianópolis, liderando, assim, a lista de surfistas qualificados para as Challenger Series 2022.Sophia necessitou apenas de passar aos quartos-de-final do evento realizado na Praia Mole para carimbar o título de forma antecipada, beneficiando do facto de ter vencido a única etapa de 3000 mil pontos do circuito, em Saquarema. A jovem surfista brasileira até acabou por ser eliminada nos quartos-de-final, mas já ninguém lhe tirou o título.A etapa foi vencida pela peruana Daniella Rosas, que foi uma das surfistas presentes na estreia olímpica do surf em Tóquio’2020. Na final Rosas levou a melhor frente à brasileira Summer Macedo, que havia eliminado Sophia Medina nos quartos-de-final. Um desfecho com grandes implicações nas contas do ranking.Com Sophia Medina, Daniella Rosas e a brasileira Laura Raupp já apuradas para as Challenger Series, Macedo precisava de vencer a etapa para entrar no top 4 e garantir a última vaga disponível. Só que o triunfo de Daniella Rosas acabou por beneficiar a compatriota Arena Rodríguez.Do lado masculino o título regional acabou por ir parar às mãos do top mundial Yago Dora. Já o triunfo da etapa foi para Michael Rodrigues, antigo top do CT, que é um dos 10 surfistas sul-americanos qualificados para as Challenger Series.A ele juntam-se oito compatriotas (Alex Ribeiro, Willian Cardoso, Eduardo Motta, Wesley Leite, Marco Fernandez, Raoni Monteiro, Robson Santos e Matheus Navarro e apenas um argentino (Santiago Muniz). Destaque para o facto de, tal como Rodrigues, também Alex Ribeiro, Willian Cardoso e Raoni Monteiro serem ex-tops mundiais.