Irmã de Gabriel Medina vence ouro nos Jogos Pan-americanos

Sophia Medina é a nova campeã pan-americana de surf, depois de ter conquistado a medalha de ouro na prova feminina de surf da competição que terminou no passado fim-de-semana em Playa Venao, Panamá. De resto, esta foi uma das muitas conquistas do Brasil, que venceu sete das nove medalhas de ouro em disputa.

O triunfo da irmã do ainda campeão mundial Gabriel Medina foi o mais mediático, com o próprio Gabriel a exultar o feito de Sophia nas redes sociais. Para chegar ao ouro, Sophia Medina deixou a compatriota Laura Raupp no 2.º posto, a equatoriana Dominic Barona no 3.º posto e a peruana e anterior campeã Daniella Rosas na 4.ª posição da final.

Já do lado masculino o triunfo sorriu a um surfista com pouco currículo em termos internacionais e em provas da WSL, mas que dizimou a concorrência. Mateus Sena foi, assim, o medalhado de ouro, com o surfista panamiano Juan Carloz Gonzalez a sair com a prata. O bronze ficou para o peruano e anterior campeão Lucca Mesinas, enquanto o cobre foi para outro peruano, Miguel Tudela.

Além destes dois títulos na prova de surf, o Brasil conseguiu ainda a medalha de ouro coletiva, devido à grande superioridade apresentada, com Peru e Argentina a fecharem o pódio. As outras quatro medalhas de ouro do Brasil foram conquistadas nas disciplinas de longboard e ainda SUP feminino e SUP surf masculino.

SUP FEMININO

Lena Guimaraes (Brasil) – Medalha de ouro

Juliana González (Argentina) – Medalha de prata

Natalia de la Lama (Argentina) – Medalha de bronze

Aline Adisaka (Brasil) – Medalha de cobre

SUP MASCULINO

Itzel Delgado (Peru) – Medalha de ouro

David Leao (Brasil) – Medalha de prata

Franco Fachin (Argentina) – Medalha de bronze

Omelv García (Porto Rico) – Medalha de cobre

SUP SURF FEMININO

Lucia Cosoleto (Argentina) – Medalha de ouro

Vania Torres (Peru) – Medalha de prata

Aline Adisaka (Brasil) – Medalha de bronze

Gabriela Sztamfater (Brasil) – Medalha de cobre

SUP SURF MASCULINO

Luiz Diniz (Brasil) – Medalha de ouro

Felipe Rodríguez (México) – Medalha de prata

Tamil Martino (Peru) – Medalha de bronze

Leonardo Gimenes (Brasil) – Medalha de cobre

LONGBOARD FEMININO

Chloé Calmon (Brasil) – Medalha de ouro

Atalanta Batista (Brasil) – Medalha de prata

Camila Kaspar (Peru) – Medalha de bronze

Coco Bonilla (México) – Medalha de cobre

LONGBOARD MASCULINO

Jefson Silva (Brasil) – Medalha de ouro

Rodrigo Sphaier (Brasil) – Medalha de prata

Nacho Pignataro (Uruguai) – Medalha de bronze

Julian Schweizer (Uruguai) – Medalha de cobre

OPEN FEMININO

Sophia Medina (Brasil) – Medalha de ouro

Laura Raupp (Brasil) – Medalha de prata

Dominc Barona (Equador) – Medalha de bronze

Daniella Rosas (Peru) – Medalha de cobre

OPEN MASCULINO

Mateus Sena (Brasil) – Medalha de ouro

Jean Carlos González (Panamá) – Medalha de prata

Lucca Mesinas (Peru) – Medalha de bronze

Miguel Tudela (Peru) – Medalha de cobre

RANKING POR EQUIPES

1- Brasil 15.195 / Medalha de ouro

2- Peru 12.017 / Medalha de prata

3- Argentina 11.055 / Medalha de bronze

4- México 9.285 / Medalha de cobre

5 Porto Rico 9.169

6 Panamá 8.911

7 Venezuela 8.566

8 Equador 8.368

9 Chile 7.485

10 Uruguai 6.848