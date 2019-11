Irmã de Medina estreia-se na WSL com um 7.º lugar

Tem apenas 14 anos, mas foi muito cedo que começou a dar nas vistas, desde por carregar o nome de um campeão mundial. Sophia Medina é uma das mais jovens esperanças do surf feminino brasileiro, uma vez que ao enorme talento e potencial que demonstra tem ainda a seu favor o facto de ser irmã do campeão mundial Gabriel Medina. E na passada semana estreou-se oficialmente em provas da WSL.Sophia competiu na etapa de Maresias do Oi Pro Junior Series, que conta para o circuito Pro Júnior Sul-americano. A competir em "casa", a caçula da família Medina conseguiu alcançar um 7.º posto, numa prova em que competiu frente a surfistas mais velhas – até 18 anos. Um resultado que deixa boas indicações para o futuro.A jovem surfista brasileira ainda conseguiu superar a ronda inaugural, acabando por perder na 2.ª ronda e falhando o acesso às meias-finais. Ainda assim, foi uma estreia prometedora para uma surfista que tem dominado as competições mais jovens no Brasil.Depois de ter vencido o GromSearch brasileiro com apenas 12 anos, repetindo um feito que o irmão também conseguiu na juventude, antes de o vencer a nível mundial, Sophia Medina começou logo aí a dar nas vistas e a querer seguir as pisadas do irmão mais velho.Recentemente, Sophia também esteve a representar o Brasil no Mundial Júnior da ISA, em Huntington Beach, na Califórnia, onde acabou por conseguir alcançar o 19.º posto final.