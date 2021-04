Italo Ferreira e Carissa Moore conquistam etapa de Newcastle

Italo Ferreira e Carissa Moore sagraram-se vencedores da Rip Curl Newcastle Cup, segunda etapa do WCT 2021, que terminou esta madrugada de sábado, na Austrália. Os campeões mundiais em título regressaram, assim, aos triunfos, e garantiram ambos que vão para Narrabeen, onde se realiza a segunda de quatro etapas em ondas australianas, de licra amarela vestida.





Com o mar a voltar a mostrar-se difícil no dia final, um dia final teve duelos muito equilibrados e decididos por margens mínimas, o que aumentou o drama até aos heats decisivos. Tudo começou nos quartos-de-final masculinos. Medina superou Adriano de Souza por apenas 0,20 centésimos; Morgan Cibilic bateu o conterrâneo Ryan Callinan num heat em que ambos tiveram o mesmo score, mas com o rookie a ter a melhor onda; Italo superou Deivid Silva por 0,27 pontos; e Toledo venceu Conner Coffin graças a uma onda nos últimos segundos, que lhe deu uma vantagem de 0,79 centésimos.Nas meias-finais as coisas mudaram um pouco de rumo, com Medina a agigantar-se para bater o herói local Morgan Cibilic, com 15,77 pontos contra 14,07. Quem também não teve tarefa fácil foi Italo que teve de medir forças com o compatriota Filipe Toledo. Um duelo de dois especialistas em aéreos, que terminou claramente favorável ao campeão mundial, com 16,10 pontos contra 11,57.Os dois melhores surfistas e competidores da atualidade marcaram assim presença na final, numa altura em que os aéreos começavam a fazer a diferença. Apesar de Medina ter garantido a melhor onda da final, a verdade é que Italo Ferreira acabou por mostrar-se mais consistente, vencendo a etapa, com 14,94 pontos, contra 13,27 de Medina.Italo começa a tomar-lhe o gosto, vencendo Gabriel Medina pela nona vez, após um duelo intenso e que acabou com o campeão mundial visivelmente emocionado. Depois da derrota nas meias-finais em Pipeline, Italo Ferreira assumiu novamente as rédeas do ranking mundial, após conquistar a sétima etapa da carreira no WCT.Já na prova feminina, depois do aéreo monstruoso e histórico conseguido na véspera, Carissa Moore limitou-se a cumprir o seu favoritismo no dia final, não dando qualquer hipótese às adversárias. Nas meias-finais teve pela frente a norte-americana e vice-campeã mundial em título Caroline Marks, numa espécie de final antecipada. Só que a havaiana serviu um score de 17,74, com uma nota de 9,37 pelo meio, deixando a rival em combinação.Com a rookie Isabella Nichols a bater Keely Andreew na primeira meia-final, adivinhava-se uma final claramente a pender para Carissa e foi isso mesmo que aconteceu. Moore somou 15,73 pontos, alcançou uma onda de 9,50, e ofereceu mais uma combinação, somando a 24.ª vitórias em etapas do WWT. Depois de ter sido claramente a surfista do evento, entre mulheres e homens, Carissa Moore, que já não vencia na Austrália desde 2015, fica isolada na liderança do ranking mundial.