Italo Ferreira e Johanne Defay campeões em Anglet

Eram os dois favoritos à partida e acabaram por confirmar esse mesmo favoritismo. O campeão mundial Italo Ferreira e Johanne Defay conquistaram esta quarta-feira o French Rendez-vous fo Surfing, que foi disputado em Anglet. E aprova francesa marcou o regresso das provas da WSL à Europa e acabou por ser dominado pelas duas estrelas do WCT. Quanto à participação portuguesa, Vasco Ribeiro e Teresa Bonvalot destacaram-se com um 5.º posto final.





Depois de ter sido atirado para a repescagem na estreia, Italo acabou por eliminar Frederico Morais na segunda ronda e embalar para um triunfo sólido, que vai ao encontro do estatuto de camisola amarela que detém, por ser o campeão mundial em título. O surfista brasileiro é presença especial nestas provas da Euro Cup of Surfing e em França não deixou o crédito por mãos alheias.Nos quartos-de-final Italo sofreu um pouco, mas na última onda acabou por derrotar o jovem francês Kauli Vaast, wildcard do evento. Depois, nas meias-finais bateu Leo Fioravanti, responsável pela eliminação de Vasco nos quartos-de-final, e na final atingiu a melhor performance, derrotando o espanhol Andy Criere com 15,57 pontos contra apenas 11,47 do adversário.Apesar do domínio em toda a linha de Italo Ferreira, num mar que ao longo do dia mostrou pouco potencial e que pouco ajudou ao espetáculo, acabou por ser Vasco Ribeiro a fazer a melhor onda de todo o evento. Foi ainda na repescagem, quando derrotou o francês Maxime Huscenot, que Vasco aproveitou uma esquerda para encaixar três fortes manobras de backside, sendo pontuado com um 9 pontos.Já a prova feminina foi dominada pelas surfistas francesas, que conseguiram as quatro vagas das meias-finais. No entanto, acabou por ser a única surfista do WWT em prova a levar a melhor. Depois de vencer Cannelle Bulard nos quartos-de-final e Maud Le Car nas meias-finais, Defay acabou por bater a ex-campeã mundial júnior Vahine Fierro na grande final, somando 11,34 pontos contra 10,74 da surfista de origem taitiana.Em relação às surfistas portuguesas, Teresa Bonvalot ficou-se pelo 5.º posto, depois de ter vencido o duelo frente a Yolanda Hopkins na repescagem, mas perdendo de seguida para a francesa e ex-top do WWT Pauline Ado nos quartos-de-final.A ação nestas WSL Countdown Series europeias prossegue já na próxima semana e Portugal. A Vasco, Kikas, Teresa e Yolanda juntam-se os wildcards Afonso Antunes e Mafalda Lopes, numa prova que terá o mesmo formato de 24 surfistas (12 masculinos e 12 femininos). A ação pode acontecer de segunda a sexta-feira algures pela costa portuguesa. O local da prova só será revelado mais em cima do dia da ação.