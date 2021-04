Italo Ferreira e mais quatro brasileiros nos quartos-de-final da Newcastle Cup

Estão encontrados os surfistas que vão disputar os quartos-de-final masculinos e as surfistas das meias-finais femininas da Newcastle Cup, após a jornada desta sexta-feira nas ondas australianas de Merewether Beach. Num dia em que o mar subiu e que começou com a eliminação de Frederico Morais perante Gabriel Medina, os grandes destaques do dia foram as performances do campeão mundial Italo Ferreira e também do rookie Morgan Cibilic.





O jovem australiano continua a dar cartas na sua praia natal. Depois de na véspera ter eliminado o líder mundial John John Florence de forma brilhante, Cibilic, que continua limitado por uma lesão, voltou a estar ao mais alto nível esta madrugada, eliminando o compatriota Wade Carmichael nos oitavos-de-final, após somar 16 pontos em 20 possíveis.Nos quartos-de-final a nova coqueluche do surf australiano vai ter pela frente o conterrâneo Ryan Callinan, também ele em grande forma nesta etapa. Callinan venceu Owen Wright nos oitavos-de-final, após uma reviravolta incrível. Cibilic e Callinan são os últimos dois australianos em prova e quem vencer vai defrontar nas meias-finais o vencedor da bateria entre Gabriel Medina e Adriano de Souza.Melhor que Cibilic acabou por ser apenas Italo Ferreira. O campeão mundial em título adaptou-se na perfeição às condições do mar e brindou os fãs com um verdadeiro festival de aéreos e surf progressivo. Italo somou 16,93 pontos e deixou o norte-americano Griffin Colapinto em combinação.Nos outros heats desta ronda, destaque para algumas surpresas, como a eliminação de Julian Wilson frente a Adriano de Souza, a derrota de Kanoa Igarashi frente ao brasileiro Deivid Silva e a eliminação de Jordy Smith perante Conner Coffin. Por fim, na última bateria Filipe Toledo não vacilou perante Yago Dora e, perante este cenário, vão ser cinco surfistas brasileiros entre os oito qualificados para os quartos-de-final.Depois de algumas horas de espera, a prova feminina também retomou à água esta sexta-feira, para a realização dos quartos-de-final. E aqui também houve domínio da campeã mundial em título e algumas surpresas pelo meio. Tudo começou com as eliminações de Stephanie Gilmore e Courtney Conlogue, frente a Isabella Nichols e Keely Andrew, respetivamente.Contudo, as favoritas deram um ar da sua graça nos heats seguintes. Sobretudo, Carissa Moore, que protagonizou um dos aéreos mais altos alguma vez vistos em provas femininas. A havaiana conseguiu uma onda quase perfeita, de 9,90 pontos, contabilizando um total de 17,33 para derrotar a francesa Johanne Defay. No último heat do dia Caroline Marks também esteve em grande nível frente a Bronte MaCaulay e agora vai enfrentar Carissa nas meias-finais, numa espécie de final antecipada.Com o mar a subir, o dia final da Rip Curl Newcastle Cup pode acontecer já este sábado, com duelos bem intensos em perspetiva. Se do lado feminino Carissa está embalada na liderança, do lado masculino Medina e Italo surgem como grandes candidatos a ficarem com a licra amarela. Mas pelo meio há que contar com os surpreendentes surfistas da casa.HEAT 1: Isabella Nichols (AUS) 13.90 DEF. Stephanie Gilmore (AUS) 11.40HEAT 2: Keely Andrew (AUS) 13.70 DEF. Courtney Conlogue (USA) 12.90HEAT 3: Carissa Moore (HAW) 17.33 DEF. Johanne Defay (FRA) 14.10HEAT 4: Caroline Marks (USA) 16.26 DEF. Bronte Macaulay (AUS) 12.97HEAT 1: Isabella Nichols (AUS) vs. Keely Andrew (AUS)HEAT 2: Carissa Moore (HAW) vs. Caroline Marks (USA)HEAT 1: Gabriel Medina (BRA) 12.93 DEF. Frederico Morais (PRT) 8.33HEAT 2: Adriano de Souza (BRA) 8.40 DEF. Julian Wilson (AUS) 7.10HEAT 3: Morgan Cibilic (AUS) 16.00 DEF. Wade Carmichael (AUS) 10.33HEAT 4: Ryan Callinan (AUS) 13.87 DEF. Owen Wright (AUS) 12.07HEAT 5: Italo Ferreira (BRA) 16.93 DEF. Griffin Colapinto (USA) 9.83HEAT 6: Deivid Silva (BRA) 11.93 DEF. Kanoa Igarashi (JPN) 11.80HEAT 7: Conner Coffin (USA) 12.73 DEF. Jordy Smith (ZAF) 12.34HEAT 8: Filipe Toledo (BRA) 13.07 DEF. Yago Dora (BRA) 9.14HEAT 1: Gabriel Medina (BRA) vs. Adriano de Souza (BRA)HEAT 2: Morgan Cibilic (AUS) vs. Ryan Callinan (AUS)HEAT 3: Italo Ferreira (BRA) vs. Deivid Silva (BRA)HEAT 4: Conner Coffin (USA) vs. Filipe Toledo (BRA)