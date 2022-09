Italo Ferreira falha Mundial ISA devido a lesão

Italo Ferreira é baixa de última hora para a seleção do Brasil, que inicia esta sexta-feira a participação no Mundial ISA 2022. O campeão olímpico e vice-campeão mundial em título sofreu uma lesão que o vai obrigar a parar e a falhar a prova de Huntington Beach, na Califórnia.O anúncio foi feito pelo próprio surfista, através das redes sociais. Italo terá agravado uma lesão antiga no pé esquerdo. Após as finais de Trestles, foi obrigado a fazer exames complementares, cujo diagnóstico obrigou a esta paragem. Dessa forma, Italo Ferreira está já a recuperar para a próxima temporada.O próprio admitiu que competiu já lesionado durante as finais do CT em Trestles. Algo surpreendente, tendo em conta a prestação que obteve. Italo chegou à etapa final do circuito mundial de 2022 no 4.º posto, o que fez com que competisse em todos os heats até à grande finalíssima. Depois de superar três adversários, Italo Ferreira só foi travado pelo compatriota Filipe Toledo, que conquistou o título mundial, com o parcial de 2-0 numa decisão à melhor de três.Italo não vai poder, assim, ajudar a equipa brasileira na luta pela vitória coletiva, que nestes mundiais vale já uma vaga extra para os Jogos Olímpicos de Paris’2024. Além disso, o surfista potiguar, de 28 anos, não vai poder tentar recuperar o título mundial ISA que tinha vencido na edição de 2019, no Japão.Jadson André foi anunciado como substituto de Italo Ferreira. O experiente surfista brasileiro vai juntar-se aos irmãos Miguel e Samuel Pupo como os representantes canarinhos na luta pela vitória coletiva.Embora esteja desfalcada das suas maiores estrelas – Medina também está lesionado e Toledo abdicou da presença depois de ter sido campeão mundial -, a seleção brasileira ainda consegue ser composta no masculino por três surfistas que pertencem à elite mundial.