Italo Ferreira soma e segue e domina ronda inaugural em Narrabeen

Muda o palco, mantém-se o artista. Italo Ferreira aproveitou o balanço conquistado com o triunfo em Newcastle e entrou a todo o gás, este sábado, no Rip Curl Narrabeen Classic, dominando a ronda inaugural da terceira etapa do WCT 2021, a segunda de quatro em ondas australianas. O campeão mundial em título venceu o heat mais aguardado desta primeira ronda, onde teve pela frente o rookie Morgan Cibilic e o wildcard Mick Fanning, conseguindo o melhor score do dia e ajudando a atirar Fanning para a repescagem.





Num dia em que as rampas fizeram a diferença em Narrabeen, com muitos surfistas a optarem por ir para o ar, Italo não fugiu à regra, mostrando estar um patamar acima da concorrência. Com 14,16 pontos somados, o surfista brasileiro conseguiu não só o melhor score do dia, mas também a melhor onda desta jornada inaugural, com 7,33 pontos. Italo Ferreira deixou Cibilic no 2.º posto, com 10,33 pontos, cabendo a Mick Fanning a ida para a repescagem.O tricampeão mundial, que está de regresso ao ativo como convidado desta etapa, esteve aquém do esperado, somando apenas 5,60 pontos na estreia – somente Caio Ibelli teve menor pontuação nos 12 heats disputados este sábado. Agora, na ronda 2, Fanning vai ter pela frente o francês Jeremy Flores e o australiano Connor O’Leary. E caso consiga superar a repescagem, o lendário surfista australiano, de 39 anos, vai ter pela frente na ronda 3… Italo Ferreira.Nos restantes heats destaque para as performances de Jack Robinson (12,56) e Griffin Colapinto (12,44) no último heat do dia, que ofereceram o melhor espetáculo da ronda. Robinson conseguiu mesmo encontrar um tubo raro neste dia complicado em Narrabeen. Yago Dora e Ryan Callinan foram outros dos nomes em destaque, com triunfos convincentes nos respetivos heats.Apesar de Italo ter roubado o show aos rivais, a verdade é que houve mais candidatos em destaque. Filipe Toledo também esteve em boa forma, vencendo o heat 3 com um score de 13,34. O mesmo fez Gabriel Medina no heat 5, mas com um score de 11,67. Entre os tops seeds, apenas Jack Freestone e Jeremy Flores foram atirados para a repescagem, com nomes como Julian Wilson, Jordy Smith e Kanoa Igarashi a não impressionarem, mas a conseguirem seguir no 2.º posto para a ronda 3.Por fim, destaque para as surpresas da ronda, com o wildcard australiano Reef Heazlewood a vencer uma bateria em que deixou Jordy Smith no segundo lugar. Os brasileiros Deivid Silva e Miguel Pupo também conseguiram vencer as respetivas baterias e, por fim, o australiano Ethan Ewing deu, finalmente, um ar da sua graça, avançando também no primeiro posto.A prova poderá retomar este domingo, com muito em jogo na repescagem. Quatro surfistas apenas vão ficar pelo caminho e falhar a ronda 3. E são esses resultados da repescagem que vão definir os confrontos da ronda 3 e quem será o adversário de Frederico Morais, que também se estreou da melhor forma, com um triunfo na ronda inaugural em Narrabeen, num heat em que teve pela frente o bicampeão mundial John John Florence e o brasileiro Alex Ribeiro.HEAT 1: Yago Dora (BRA) 10.73 DEF. Kanoa Igarashi (JPN) 9.97, Connor O'Leary (AUS) 9.60HEAT 2: Frederico Morais (PRT) 10.93 DEF. John John Florence (HAW) 9.37, Alex Ribeiro (BRA) 7.30HEAT 3: Filipe Toledo (BRA) 13.34 DEF. Adriano de Souza (BRA) 7.47, Mikey Wright (AUS) 5.80HEAT 4: Reef Heazlewood (AUS) 8.94 DEF. Jordy Smith (ZAF) 8.43, Adrian Buchan (AUS) 8.10HEAT 5: Gabriel Medina (BRA) 11.67 DEF. Jadson Andre (BRA) 9.96, Dylan Moffat (AUS) 9.73HEAT 6: Italo Ferreira (BRA) 14.16 DEF. Morgan Cibilic (AUS) 10.33, Mick Fanning (AUS) 5.60HEAT 7: Ethan Ewing (AUS) 9.80 DEF. Peterson Crisanto (BRA) 6.17, Jeremy Flores (FRA) 6.14HEAT 8: Ryan Callinan (AUS) 11.67 DEF. Michel Bourez (FRA) 9.37, Leonardo Fioravanti (ITA) 8.23HEAT 9: Owen Wright (AUS) 10.17 DEF. Seth Moniz (HAW) 9.00, Matthew McGillivray (ZAF) 7.87HEAT 10: Miguel Pupo (BRA) 10.84 DEF. Julian Wilson (AUS) 7.20, Conner Coffin (USA) 6.96HEAT 11: Deivid Silva (BRA) 10.03 DEF. Wade Carmichael (AUS) 9.60, Jack Freestone (AUS) 8.30HEAT 12: Jack Robinson (AUS) 12.56 DEF. Griffin Colapinto (USA) 12.44, Caio Ibelli (BRA) 5.44HEAT 1: Jeremy Flores (FRA) vs. Connor O'Leary (AUS) vs. Mick Fanning (AUS)HEAT 2: Jack Freestone (AUS) vs. Leonardo Fioravanti (ITA) vs. Dylan Moffat (AUS)HEAT 3: Caio Ibelli (BRA) vs. Matthew McGillivray (ZAF) vs. Mikey Wright (AUS)HEAT 4: Conner Coffin (USA) vs. Adrian Buchan (AUS) vs. Alex Ribeiro (BRA)