Ítalo Ferreira vence em Peniche e assume liderança do ranking mundial

O surfista brasileiro Ítalo Ferreira ganhou este sábado o Meo Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, frente ao rival sul-africano Jordy Smith, e assumiu a liderança do ranking mundial, antes da última etapa do ano, no Havai.Ítalo Ferreira, que vence pela segunda vez consecutiva a prova da elite na Praia dos Supertubos, puxou do seu jogo aéreo para bater Jordy Smith, com o brasileiro a conseguir uma pontuação total de 18,43 pontos, tendo inclusivamente conseguido uma nota perfeita (10 pontos).Jordy Smith acabou por ficar com uma pontuação final de apenas 6,17 pontos, já que os juízes lhe apontaram uma interferência (surfou a mesma onda de Ítalo, colocando-se à sua frente, mas o brasileiro é que tinha a prioridade) na última onda da bateria, cortando-lhe os pontos da segunda onda.A distância para Ítalo, na altura, era já tão grande, que Jordy estava em combinação, isto é, precisava sempre de fazer duas ondas com alta pontuação para tentar vencer a final.