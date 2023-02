Jack Robinson e Carissa Moore vencem o Pro Pipeline

Jack Robinson e Carissa Moore são os campeões do Billabong Pro Pipeline e, consequentemente, os primeiros líderes do ranking mundial do CT 2023. Num misto de surpresa e confirmação, em mais um dia de condições razoáveis em Pipe, o australiano e a havaiana estrearam-se a vencer nesta etapa e vão vestir as licras amarelas da liderança em Sunset, numa etapa que começa já dentro de três dias no Havai.A ação no dia final arrancou com os quartos-de-final masculinos, onde as expectativas eram altas sobretudo na segunda metade do draw. Antes disso, Jordy Smith foi surpreendido pelo italiano Leo Fioravanti, enquanto Caio Ibelli esteve em grande plano para derrotar o australiano Liam O’Brien, estando, assim, encontrados os dois outsiders que na primeira meia-final iriam lutar pelo título de surpresa do evento.Depois começou a festa a sério, com um primeiro duelo totalmente brasileiro, em que João Chianca bateu o campeão mundial Filipe Toledo por apenas 0,60 pontos, após uma disputa muito equilibrada. A fechar a ronda e com o mar a ter um peso importante nas decisões, John John Florence entrou forte na final antecipada frente a Jack Robinson, mas acabou por ser surpreendido por uma reviravolta já na parte final da bateria, para espanto geral no areal.Depois de eliminar Gabriel Medina, Robinson enviou também John John para fora de competição, confirmando-se como um dos maiores especialistas em Pipeline, sejam quais foram as condições. O balanço adquirido com este triunfo serviu para na meia-final travar outro dos grandes nomes do evento, o brasileiro João Chianca. Jack Robinson marca assim encontro na final com a surpresa italiana Leo Fioravanti.Com as ondas a serem praticamente escassas no momento da final, coube a Robinson colocar em prática a sua experiência neste tipo de bancada para conquistar o triunfo, com somente 9,17 contra 7,47 pontos. Após vários anos como destaque em Pipeline, o jovem australiano confirmou-se como certeza, tanto na etapa como na luta pelo título mundial, começando a temporada na frente de todos os rivais. Foi a quarta vitória na carreira em etapas do CT para o surfista australiano, de 25 anos.Do lado feminino foi a experiência a prevalecer, com duas das melhores surfistas da história em Pipe a vencer nas meias-finais para se encontrarem numa final já aguardada. A australiana Tyler Wright começou por vencer a norte-americana Lakey Peterson, num super duelo decidido apenas por 0,10 pontos, enquanto Carissa Moore não precisou de se esforçar tanto para vencer a também havaiana Bettylou Sakura Johnson.Na final o equilíbrio foi nota de destaque e acabou por ser uma onda acima dos 7 pontos que decidiu a balança a favor de Moore, num duelo que terminou com 11 pontos contra 10. Se é verdade que Carissa é unanimemente apontada como a melhor competidora em Pipe, não deixa de ser curioso que só agora tenha materializada essa ideia num triunfo no Billabong Pro Pipeline. Foi a 27.ª vitória da carreira em etapas do CT – incluindo nas contas a final de Trestles de 2021 -, para a cinco vezes campeã mundial, que aos 30 anos parece lançada para mais uma época de sucesso.1 - Carissa Moore (HAW) 11.002 - Tyler Wright (AUS) 10.001 - Jack Robinson (AUS) 9.172 - Leonardo Fioravanti (ITA) 7.47HEAT 1: Tyler Wright (AUS) 13.43 DEF. Lakey Peterson (USA) 13.33HEAT 2: Carissa Moore (HAW) 12.17 DEF. Bettylou Sakura Johnson (HAW) 6.67HEAT 1: Leonardo Fioravanti (ITA) 12.00 DEF. Caio Ibelli (BRA) 7.57HEAT 2: Jack Robinson (AUS) 11.67 DEF. Joao Chianca (BRA) 9.93HEAT 1: Leonardo Fioravanti (ITA) 11.00 DEF. Jordy Smith (RSA) 10.76HEAT 2: Caio Ibelli (BRA) 15.83 DEF. Liam O'Brien (AUS) 7.70HEAT 3: Joao Chianca (BRA) 12.00 DEF. Filipe Toledo (BRA) 11.40HEAT 4: Jack Robinson (AUS) 13.84 DEF. John John Florence (HAW) 12.87