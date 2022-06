Jack Robinson e Johanne Defay foram os mais fortes em G-Land

O australiano Jack Robinson e a francesa Johanne Defay alcançaram, este sábado, o triunfo no G-Land Pro, a sexta etapa do circuito mundial de surf 2022 e a primeira da segunda metade da temporada. Apesar de as ondas não terem correspondido às enormes expectativas geradas neste regresso da elite mundial a este pico após 25 anos de ausência no circuito, as finais da prova indonésia acabaram por oferecer alguma emoção e drama, sobretudo no caso masculino.Os triunfos de Robinson e Defay permitiram um salto de ambos para os primeiros lugares dos respetivos rankings. Defay confirmou, mais uma vez, ser a melhor surfista europeia da história e saltou para o top 3 do ranking, que passou a ser liderado pela havaiana Carissa Moore, finalista vencida desta etapa. Esta foi a quinta vitória da surfista gaulesa na elite mundial.Já Robinson conseguiu vencer a segunda etapa seguida, depois de ter sido ele a vencer também em Margaret River, no Oeste australiano. Depois de se ter estreado a vencer no CT no final da temporada passada, no México, o jovem talento australiano está a afirmar-se em 2022 como um verdadeiro candidato ao título mundial. Para já, subiu ao 2.º posto do ranking e ficou a somente 80 pontos de Filipe Toledo, que foi finalista vencido em G-Land, mantendo a licra amarela da liderança do ranking.A ação neste dia final arrancou com so quartos-de-final femininos onde a maior surpresa foi a eliminação da licra amarela Brisa Hennessy frente à outsider Bronte Macaulay. Algo que abriu as portas da liderança à campeã mundial Carissa Moore, que superou Sally Fitzgibbons no primeiro heat do dia. Os outros dois duelos foram muito equilibrados, com Tatiana Weston-Webb a vencer Lakey Peterson por apenas 0,33 pontos, enquanto Defay superou a sete vezes campeã mundial Stephanie Gilmore por apenas 0,30 pontos.A surfista francesa aproveitou o balanço para as meias-finais, onde voltou a precisar somente de 0,33 pontos para vencer Macaulay, enquanto Carissa no heat anterior tinha conseguido um triunfo mais folgado frente à brasileira Weston-Webb. Na grande final Defay começou mais forte e, mesmo depois do ataque final de Moore à liderança, acabou por segurar uma vantagem ligeiramente mais folgada que as anteriores, com 14 pontos contra 13,33 da havaiana.Do lado masculino não foram as centésimas a definir o vencedor, mas, sim, os últimos segundos das baterias. Nos quartos-de-final os favoritos não facilitaram, com Gabriel Medina em destaque, com 17,27 pontos que deixaram Jadson Andre em combinação. Jack Robinson e Filipe Toledo foram eficientes para bater Kanoa Igarashi e Griffin Colapinto, respetivamente, enquanto no heat de outsiders Connor O’Leary foi mais forte que Matthew McGillivray.Nas meias-finais já tudo parecia embalado para vermos Gabriel Medina a regressar ao Tour com um triunfo. No duelo com Jack Robinson o campeão mundial foi mais forte durante grande parte do tempo e chegou ao último minuto com prioridade. Só que o lado tático mais letal do brasileiro não regressou com ele. Medina apanhou uma onda, mas viu Robinson apanhar outra bem melhor nos últimos segundos, virando a bateria com enorme drama à mistura.Quem não se impressionou com isso foi Filipe Toledo, que foi novamente prático, como em todo o campeonato, vencendo bem, mesmo sem entusiasmar, para eliminar O’Leary na segunda meia-final. Estava decidida a final, com Toledo já de liderança assegurada. Ainda assim, o brasileiro estava determinado em também vencer a etapa.Contudo, para azar da tempestade brasileira, Jack Robinson estava em modo Real Madrid nesta etapa e a apenas 3 segundos(!) do final, já depois de ter deixado passar várias ondas do set, apanhou a onda que lhe rendeu o triunfo, com 13,50 pontos contra 13,16 de Toledo.Apesar de as ondas terem estado longe da perfeição anunciada ao longo de todo o campeonato, a verdade é que G-Land ainda acabou por dar um belo contributo para animar as contas do ranking, com os principais candidatos ao top 5 do final da temporada a começarem a ficar definidos A emoção no circuito mundial segue para a etapa estreante de El Salvador, que começa já dentro de 8 dias!