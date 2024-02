Jack Robinson e Molly Picklum vencem em Sunset Beach

Os australianos Jack Robinson e Molly Picklum foram os grandes vencedores do Hurley Pro Sunset Beach, a segunda etapa do circuito mundial 2024, que terminou durante a madrugada desta quinta-feira, no Havai. Robinson e Picklum foram os surfistas em maior destaque ao longo do dia final, batendo, respetivamente, Kanoa Igarashi e Bettylou Sakura Johnson nas finais.Jack Robinson começou o dia a vencer o brasileiro Italo Ferreira nos quartos-de-final, seguindo-se um triunfo frente ao compatriota Ryan Callinan nas meias-finais. Na final não deu qualquer hipótese a Igarashi, somando 18,04 pontos, contra 15,16 do japonês, graças ao instinto implacável na procura de ondas tubulares.Um triunfo que atirou Robinson para a vice-liderança do ranking mundial, atrás do havaiano John John Florence, que foi eliminado nos quartos-de-final por Jordy Smith. Ainda assim, Florence conseguiu os pontos suficientes para assumir a liderança do ranking e vir para Portugal de licra amarela. Já o havaiano Barron Mamiya caiu da liderança para o 3.º posto do ranking. Já Frederico Morais ocupa o 17.º posto do ranking, um lugar acima do cut.No lado feminino, Molly Picklum também teve uma performance avassaladora, começando por bater a norte-americana Lakey Peterson nos quartos-de-final. Nas meias-finais Picklum teve o grande momento do campeonato, ao conseguir uma nota de 9,67 pontos, graças a uma só manobra explosiva. Um dos juízes ainda pontuou com nota 10, mas todos os outros não chegaram à nota máxima, num dos maiores momentos da história recente do surf feminino. Uma onda que permitiu à surfista australiana bater facilmente a costa-riquenha Brisa Hennessy.Na final Picklum enfrentou a havaiana Bettylou Sakura Johnson, que também vinha de um grande momento. Apesar de a havaiana ter conseguido a melhor onda da bateria, a australiana acabou por vencer, com 11,83 pontos contra 8,67 da adversária. Um triunfo que catapultou Picklum para a liderança do ranking feminino, à frente da norte-americana e anterior líder Caitlin Simmers e com Bettylou Sakura Johnson a fechar o top 3.O circuito mundial segue agora para Portugal, com Peniche e Supertubos a receberem a elite do surf mundial entre 6 e 16 de Março. Antes disso, Porto Rico recebe o Mundial ISA, que arranca já no domingo e onde vão estar em jogo as últimas vagas de qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris’2024.1 - Molly Picklum (AUS) 11.832 - Bettylou Sakura Johnson (HAW) 8.671 - Jack Robinson (AUS) 18.042 - Kanoa Igarashi (JPN) 15.16HEAT 1: Molly Picklum (AUS) 17.44 DEF. Brisa Hennessy (CRC) 9.07HEAT 2: Bettylou Sakura Johnson (HAW) 12.66 DEF. Caroline Marks (USA) 10.40HEAT 1: Kanoa Igarashi (JPN) 14.83 DEF. Jordy Smith (RSA) 12.50HEAT 2: Jack Robinson (AUS) 16.10 DEF. Ryan Callinan (AUS) 13.10HEAT 1: Molly Picklum (AUS) 11.16 DEF. Lakey Peterson (USA) 7.60HEAT 2: Brisa Hennessy (CRC) 11.67 DEF Caitlin Simmers (USA) 2.00HEAT 3: Caroline Marks (USA) 8.57 DEF. Johanne Defay (FRA) 7.67HEAT 4: Bettylou Sakura Johnson (HAW) 15.50 DEF. Isabella Nichols (AUS) 10.65HEAT 1: Kanoa Igarashi (JPN) 14.67 DEF. Seth Moniz (HAW) 10.90HEAT 2: Jordy Smith (RSA) 15.16 DEF. John John Florence (HAW) 14.26HEAT 3: Ryan Callinan (AUS) 16.00 DEF. Liam O'Brien (AUS) 12.10HEAT 4: Jack Robinson (AUS) 17.37 DEF. Italo Ferreira (BRA) 15.60