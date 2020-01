Jácome Correia entra a vencer no QS5000 de Pipeline

Dia agridoce para as cores nacionais no arranque do Volcom Pipe Pro, evento QS5000 que se disputa nos famosos e temidos tubos de Pipeline, no Havai. Com as cores nacionais a serem representadas por dois surfistas, um deles estreou-se com um triunfo, mas o outro acabou eliminado, num dia marcado por grandes e belos tubos.





Numa prova recheada de surfistas havaianos, foram os especialistas locais a darem nas vistas. Nomes como Nathan Florence, Makai McNamara, Eala Stewart, Mason Ho, Ryder Guest ou Koa Rothman, todos eles havaianos, conseguiram encontrar os melhores tubos do dia. Mas o português Jácome Correia também esteve em destaque ao alcançar um triunfo na estreia.Foi no heat 9 da 2.ª ronda que o jovem açoriano entrou em ação, tendo somado apenas 4,43 pontos em 20 possíveis, o suficiente para seguir para a 3.ª ronda. Numa disputa em que o norte-americano Daniel Glenn acabou com a mesma pontuação e também seguiu em frente, acabaram por ser os havaianos Gavin Hogan e Kala Willard a ficar pelo caminho.No heat anterior tinha sido a vez de Luís Perloiro estar na água, num heat em que acabou eliminado. Apesar de ter tentado de tudo e de ter estado muito perto de sair de um grande tubo, Perloiro não escapou ao último posto do heat, com apenas 3,76 pontos. A disputa foi vencida por Eala Stewart (16,10), com Mason Ho (13,67) a segurar a segunda posição, naquela que foi a melhor bateria do dia.Agora, Jácome Correia é o resistente da armada lusa em Pipeline a na 3.ª ronda terá pela frente o francês Kauli Vaast, o japonês Kaito Ohashi e o havaiano Shayden Pacarro. Se avançar mais uma ronda, Jácome irá entrar na fase onde já estão os cabeças de série, incluindo vários surfistas do WCT, com John John Florence à cabeça.