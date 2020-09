Jadson Andre é novidade de última hora para o MEO Portugal Cup of Surfing

É já na próxima semana que vai acontecer o MEO Portugal Cup of Surfing, a segunda prova da Euro Cup of Surfing da WSL e esta sexta-feira ficou a ser conhecida mais uma adição extra europeia à lista de participantes. O brasileiro Jadson Andre também vem competir a Portugal, juntando-se ao campeão mundial Italo Ferreira e ao japonês Kanoa Igarashi.





Jadson é, assim, mais um top do WCT presente nesta prova que vai servir de "pré-temporada" para o ano de 2021 e que junta 24 surfistas (12 homens e 12 mulheres) em busca do triunfo. O experiente surfista brasileiro substitui o francês Jeremy Flores em relação à lista original.Jeremy também não competiu em França, onde foi substituído pelo espanhol Andy Criere, que conseguiu chegar à final, mas que não entra agora na lista de participantes em Portugal. Além desta mudança, a única diferença entre a lista de participantes da prova francesa e portuguesa serão os wildcards. Os jovens Afonso Antunes e Mafalda Lopes foram os escolhidos para enfrentar a elite europeia.Afonso e Mafalda vão juntar-se a Frederico Morais, Vasco Ribeiro, Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins. Vasco e Teresa foram os melhores portugueses em França, tendo terminado no 5.º posto, depois de serem eliminados nos quartos-de-final, enquanto Kikas e Yolanda não superaram a repescagem.Depois da vitória de Italo Ferreira e Johanne Defay no evento francês, em Portugal está tudo a postos para a ação. E a WSL já levantou um pouco do véu em relação à localização do evento. Embora ainda deixe a decisão e aberto, os dois locais com maior probabilidade de receber o evento são Supertubos, em Peniche, e Ribeira d’Ilhas, na Ericeira.Italo FerreiraKanoa IgarashiMichel BourezLeonardo FioravantiFrederico MoraisJoan DuruGatien DelahayeVasco RibeiroRamzi BoukhiamMaxime HuscenotJadson AndreAfonso AntunesJohanne DefayPauline AdoVahine FierroMaud Le CarYolanda HopkinsTessa ThyssenCannelle BulardTeresa BonvalotNadie ErostarbeAnat LeliorRachel PrestiMafalda Lopes