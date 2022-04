Janela de espera em Margaret River inicia-se com lay day

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por World Surf League (@wsl)

Teve início, este domingo, o período de espera do Margaret River Pro, quinta etapa do CT 2022 e aquela que vai definir as contas do cut do meio da temporada. Com o mar limpo, mas pequeno, a organização decidiu decretar lay day neste primeiro dia da janela de espera, que se prolonga até 4 de maio."Está um dia bastante calmo, com condições bonitas, mas sem ondas", começou por afirmar Jessi Miley-Dyer, comissária da WSL. "Por hoje não vamos ter competição. Vamos continuar atentos, pois parece que há algo promissor no horizonte. Há uma pequena janela de oportunidade, mesmo para amanhã, e vamos seguir isso de perto", frisou.O Margaret River Pro fica, assim, como nova chamada marcada para as 7 horas de segunda-feira no Oeste australiano, ou seja, meia-noite em Portugal Continental. A organização vai observar novamente as condições para possível começo da ação com a prova masculina ou feminina.Em termos de previsões, a segunda metade da semana vai ter a entrada de uma enorme ondulação, mas com vento forte e onshore, o que deverá deixar as condições impraticáveis no Main Break de Margaret River. Para a segunda semana de prova há previsões mais favoráveis.Frederico Morais tem nesta etapa uma importante decisão para tentar ficar dentro do cut, ele que chegou à West Oz no 25.º posto do ranking e a precisar de um grande resultado para conseguir terminar a primeira metade da temporada dentro do top 22 mundial, com a consequente qualificação para a segunda metade da temporada e para o CT 2023.