Japão consegue título inédito no Mundial Júnior da WSL

Terminou, esta sexta-feira, em Taiwan de forma surpreendente o Mundial Júnior da WSL, com o triunfo final a pertencer ao brasileiro Lucas Vicente e à japonesa Amuro Tsuzuki. Dois campeões algo inesperados, que no caso masculino confirmam mais um título mundial para o surf brasileiro, enquanto do lado feminino é um título histórico, pois é o primeiro da história do surf japonês na WSL.Vicente acabou por se sagrar campeão depois de uma final super emocionante, que foi dominada desde início pelo campeão norte-americano Kade Madson. Contudo, o jovem brasileiro acabou por operar uma reviravolta incrível já perto do final, acabando por vencer com 17,56 pontos contra 17,40 do rival.O percurso de Lucas Vicente neste dia final começou com um triunfo sobre o japonês Arashi Murata, por apenas 0,20 pontos, nos oitavos-de-final. Aos poucos o jovem brasileiro foi subindo de nível e nos quartos-de-final superou o norte-americano Jett Schilling, antes de vencer o também japonês Joh Azuchi nas meias-finais, para depois terminar a sua prestação de forma ainda mais robusta na grande final.Vicente sucede, assim, ao compatriota Matheus Herdy como campeão mundial júnior, confirmando o grande momento que o Brasil atravessa no surf mundial. Além de ser detentor em título do WCT, através de Gabriel Medina, e de ter três candidatos a vencer o título mundial de 2019, também foi Italo Ferreira a vencer o Mundial ISA, além de já estar a dominar as categorias mais jovens.Destaque ainda para o 3.º posto do francês Justin Becret, que foi o melhor representante europeu neste Mundial Júnior de Taiwan, depois de a portuguesa Mafalda Lopes ter sido a melhor surfista europeia na prova feminina, na qual terminou no 9.º posto.Já na prova feminina, Tsuzuki começou o dia a eliminar nos quartos-de-final a campeã mundial júnior em título, a norte-americana Kirra Pinkerton, batendo depois a havaiana Gabriela Bryan nas meias-finais. Na final a japonesa teve pela frente a norte-americana Alyssa Spencer e dominou a disputa desde o início ao fim, vencendo com 13 pontos, contra apenas 10,16 da adversária.Depois de ter conseguido chegar ao topo mundial em provas da ISA, o Japão também o conseguiu agora na WSL. Este é um título histórico para o Japão, que conseguiu ainda colocar Sara Wakita no 3.º posto final. Um ano em cheio também para Amuro Tsuzuki - uma perfeita desconhecida no início da temporada -, que ainda pode juntar a este título mundial a entrada no WWT em 2020.Para tal acontecer, Tsuzuki só necessita que a costarriquenha Brisa Hennessy mantenha o seu lugar entre o top 10 mundial do ranking do WWT durante a etapa final do circuito, que está a acontecer em Maui, no Havai.