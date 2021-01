João Aranha: «Governo reconheceu esforço do surfing nacional»

O presidente da Federação Portuguesa de Surf (FPS), João Aranha, congratulou esta quinta-feira o Governo na sequência do regulamento do novo estado de emergência no que às modalidades diz respeito.





"Não podemos deixar de salientar a atenção que o Governo teve para com as modalidades desportivas que, pela sua natureza individual e por serem realizadas ao ar livre, apresentam uma relação risco-benefício muitíssimo favorável. É o caso das modalidades de surfing tuteladas pela Federação", diz João Aranha, em comunicado da FPS."Tivemos um comportamento exemplar desde o lançamento da campanha de regresso ao mar, em maio do ano passado, e conseguimos, inclusive, realizar todos os campeonatos nacionais de todos os escalões de todas as modalidades tuteladas pela FPS. Feito ímpar a nível mundial e só possível com um esforço ímpar dos organizadores destas competições, dos atletas e com a lucidez e boa vontade do Governo", acrescenta o dirigente."O Governo mostra, com esta legislação, que reconheceu o esforço do surfing nacional e vamos fazer tudo para reconhecer essa confiança. Apelo a toda a comunidade do surfing que continue a comportar-se de forma responsável e siga as diretrizes, nomeadamente, o surf individual e desagrupado, distanciamento social, limite de 90 minutos nas sessões e surfar e deixar a praia imediatamente, sendo esta apenas e só, ponto de passagem", concluiu João AranhaJoão Aranha diz que está a fazer contactos junto do Governo para clarificar a situação das escolas de Surf. "Estamos a esforçarmo-nos ao máximo para apurar os contornos deste sector tão delicado e importante e esperamos ter uma resposta às questões das escolas de surf o mais rapidamente possível, sendo que estas, pela sua natureza e pela complexidade desta conjuntura, recaem na alçada de diversos ministérios", justificou o presidente da FPS.