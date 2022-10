João Dantas eliminado dos trials da finalíssima do Mundial de longboard

O português João Dantas foi, esta terça-feira, eliminado da etapa final do circuito Mundial de longboard, depois de ter perdido durante a fase de trials. Dantas despediu-se de Malibu, na Califórnia, com um 19.º lugar, depois de nas duas primeiras etapas do ano ter conseguido superar esta mesma fase.

A precisar de superar esta fase prévia para entrar no quadro principal que reúne dos 16 melhores competidores, o jovem longboarder português acabou por cair perante forte concorrência, numa bateria vencida pelo havaiano Keoki Saguibo, com 9,76 pontos, e onde o último posto ficou entregue ao brasileiro Jefson Silva, com apenas 5,34 pontos.

A luta pela qualificação foi entre Dantas e o sul-africano e ex-campeão mundial de longboard Steven Sawyer. Apesar da boa réplica do português, a melhor onda de Sawyer acabou por fazer a diferença no resultado final, com apenas 0,70 pontos a separar ambos. Algo que ditou o adeus de João Dantas à competição.

Depois de ter conseguido superar a ronda inaugural em Sydney e em Huntington Beach, desta feita João Dantas caiu à primeira, juntando um 19.º posto aos dois 17.ºs lugares que já tinha. Algo que o deverá fazer terminar a temporada perto do top 20 mundial, fazendo parte dos três europeus que tiveram entrada no restrito lote da elite mundial.

Em relação à luta pelos títulos mundiais, o havaiano Kaniela Stewart, atual líder do ranking, chegou com tudo a Malibu, conseguindo o melhor score da ronda 1, com 16,67. Nos oitavos-de-final, Stewart vai defrontar o também havaiano Keoki Saguibo, numa bateria que pode ter grandes implicações na luta pelo título mundial.

Do lado feminino, aconteceu precisamente o mesmo, com a havaiana Honolua Blomfield, atual líder do ranking e campeã mundial em título, a ter uma entrada forte em competição. Blomfield não só venceu, como fez o melhor score feminino da ronda inaugural, com 14,10. Ela que nos oitavos-de-final vai medir forças com a japonesa Hiroka Yoshikawa.