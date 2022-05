João Dantas inicia Mundial de Longboard com um 17.º lugar na Austrália

Arrancou esta segunda-feira, em Sydney, na Austrália, a etapa inaugural do circuito Mundial de Longboard, que este ano conta com uma histórica presença portuguesa. João Dantas garantiu uma vaga europeia para participar no circuito que define os campeões mundiais da categoria e na primeira de três etapas alcançou o 17.º posto final.O jovem longboarder do Estoril começou a prova com um resultado positivo, ao superar uma ronda inaugural apenas para quatro surfistas. Com 13,23 pontos, Dantas só foi superado pelos 13,90 pontos do australiano Ben Considine, tirando de prova o sul-africano Dylan McLeod (8,90) e o havaiano Keoki Saguibo (8,36).Depois de um começo prometedor, João Dantas sentiu mais dificuldades na ronda 2, já como todos os nomes em ação nesta etapa. O português esteve inserido no heat 3, que foi vencido pelo australiano Harrison Roach, com 15,17 pontos, naquele que foi o melhor score do dia. A disputa pelo segundo posto sorriu ao japonês Taka Inoue, com 12,10 pontos, enquanto Dantas ficou-se pelo terceiro e último lugar da bateria, com apenas 8,56 pontos.Com o campeonato a avançar a bom ritmo, a organização decidiu ainda realizar a ronda 3, que é de repescagem, ao final do dia. Uma fase de apenas dois heats em que somente dois surfistas são eliminados e onde a "fava" calhou ao português. Pela frente, João Dantas teve dois nomes incontornáveis do longboard mundial, ambos já com vários títulos mundiais no currículo.Dantas fez de tudo para contrariar o favoritismo do norte-americano Taylor Jensen e o peruano Piccolo Clemente, mas acabou por perder a disputa, terminando a bateria com somente 8,36 pontos, contra 11,23 de Clemente e 12,30 de Jensen. Um desfecho que resultou no 17.º posto final para o longboarder português, com a passagem aos oitavos-de-final a escaparem por 6,27 pontos. O australiano Ben Considine foi o outro surfista a ser eliminado nesta fase.Do lado feminino também houve muita ação com a brasileira Chloe Calmon a ser o grande destaque da ronda inaugural, com um score de 17,63 pontos. Aqui também já ficaram definidos os oitavos-de-final, com a italiana Francesca Rubegni e a peruana Maria Fernanda Reyes a serem as duas surfistas eliminadas na ronda 3.Depois desta etapa australiana, o Mundial de Longboard regressa em Agosto, com uma etapa em Huntington Beach, na Califórnia. E será também na Califórnia, mas na icónica onda de Malibu, que se realiza a etapa final, em Outubro, onde vão ser coroados os campeões mundiais de 2022.