João de Macedo e Alex Botelho na final da prova de ondas gigantes na Nazaré

Os portugueses João de Macedo e Alex Botelho apuraram-se esta sexta-feira para a final na prova da Nazaré do circuito mundial de ondas gigantes, que vai ainda contar com surfistas do Brasil, Austrália, Espanha e África do Sul.O português Alex Botelho esteve em grande destaque, ao vencer o segundo 'heat' com a pontuação mais alta da competição até ao momento (26,33 pontos), tendo conseguido mesmo uma onda a roçar a perfeição (9,33 pontos em 10 possíveis).Nesta competição da World Surf League (WSL) são contabilizadas as duas melhores ondas de cada surfista, com a pontuação da melhor a ser multiplicada por dois.O basco Naxto Gonzalez (26,03 pontos) e o sul-africano Grant Baker (21,60 pontos) acompanharam Alex Botelho em direção às meias-finais, enquanto o havaiano Kai Lenny (20,33 pontos), o norte-americano Nic Lamb (14 pontos) e o australiano Jamie Mitchell (2,50 pontos) foram eliminados.Na primeira bateria das meias-finais, o brasileiro Lucas Chianca ficou em primeiro lugar (25,63 pontos), seguido de perto pelo experiente surfista português João de Macedo (25,40 pontos).O australiano Russell Bierke (21,47 pontos) também se apurou, enquanto os havaianos Nathan Florence (20,76 pontos), Billy Kemper (18,23 pontos) e Ian Walsh (18 pontos) ficaram pelo caminho.A Praia do Norte, na Nazaré, recebe pela terceira vez uma prova deste circuito, que conta com mais duas etapas: Mavericks, na Califórnia, e Jaws, no Havai, estando o período de espera em curso até 31 de março de 2019.O australiano Jamie Mitchell venceu a primeira edição da competição nazarena, em dezembro de 2016, e o brasileiro Lucas Chianca a da época passada, em fevereiro último.Cada 'heat' da prova, que tem um prémio monetário de 100.000 dólares (88.213 euros, ao câmbio de hoje), opõe seis surfistas, durante 45 minutos, qualificando-se para as rondas seguintes os três primeiros, estando ainda previsto um prémio de 1.000 euros para o protagonista da onda mais desafiante.