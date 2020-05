João Guedes e o regresso ao mar: «Ficar fora de água deixou-me desorientado»

João Guedes é um dos mais experientes surfistas nacionais e confessa que não foi fácil ficar fora de água durante tanto tempo por causa da pandemia do Covid-19. O campeão nacional de 2009 e agora reputado big rider admitiu que ficou "desorientado" por ter estado tanto tempo sem surfar e longe das rotinas de mar.





"É sempre complicado ficarmos fora de água, sobretudo numa situação tão especial. O mar faz parte da minha rotina diária, por isso confesso que me deixou um bocado desorientado. Infelizmente já tinha estado tanto tempo sem surfar, porque no desporto de alto nível é normal sofrermos algumas lesões que por vezes nos afastam do mar por largos períodos", frisa o surfista nortenho.Guedes sublinha que nem só de surfar sentiu saudades. "Senti falta da minha rotina diária de toda uma vida, de acordar e ir direto para o mar. Seja para surfar, pescar, nadar ou simplesmente ir ver como está o mar. No entanto, foi bastante bom poder voltar agora à minha rotina de uma forma livre e menos preocupada", admite."Confesso que a primeira vez que surfei após o confinamento não foi uma grande sessão pois as condições também não ajudavam. Mas como em todas as sessões sabe sempre bem aquela entrada na água", recorda-nos João Guedes.Ainda assim, ao contrário dos surfistas que viram as competições canceladas, Guedes acabou por não ser tão prejudicado em termos da sua incessante busca por ondas grandes, uma vez que o vírus surgiu já no final da temporada de inverno. O problema foram as viagens que não foram realizadas."Realmente esta situação aconteceu mesmo no final da temporada onde as grandes ondulações são cada vez menos consistentes. Por sorte, não houve nenhuma grande ondulação, com boas ondas, por isso acabou por não prejudicar muito o final da temporada aqui em Portugal. Afetou mais o facto de não podermos viajar para podermos ir apanhar ondas grandes para outros lugares", explica.