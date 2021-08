João Maria Mendonça está de regresso à competição após pausa de um ano

É apontado por muitos como a maior promessa do surf nacional, mas nos últimos anos esteve a contas com problemas físicos que impossibilitaram a sua afirmação. Agora, aos 16 anos, e após um ano a recuperar de uma operação ao joelho direito, o jovem surfista João Maria Mendonça prepara o regresso à competição, tendo já estreia marcada para o circuito WQS.





Mendonça é um dos vários portugueses inscritos no Pro Anglet, QS1000 francês que se vai realizar entre 24 e 29 de agosto e que será a primeira prova a contar para o QS europeu 2021/22. Depois de se ter estreado em 2016 no Pro Júnior europeu, onde fez mais duas etapas em 2019, o surfista algarvio, natural da Arrifana, tem assim estreia marcada ao mais alto nível.Além deste regresso surpresa, outro dos destaques da lista de inscritos para a prova gaulesa é o facto de Vasco Ribeiro ser o top seed número 1. O campeão nacional está apurado para as Challenger Series que se iniciam em setembro e onde vai disputar o acesso ao CT de 2022. Contudo, a participação neste evento serve para ganhar ritmo e para jogar pelo seguro, uma vez que se falhar a qualificação para o circuito mundial do próximo ano, terá de partir do zero na qualificação europeia para as Challenger Series de 2022.Vasco é o único surfista português com entrada direta para a ronda 3. Pedro Henrique, Afonso Antunes, Luís Perloiro, Joaquim Chaves, Eduardo Fernandes, Martim Carrasco e Guilherme Ribeiro têm entrada direta para a ronda 2. Já José Champalimaud, Matias Canhoto e João Mendonça iniciam a participação na ronda inaugural. A eles ainda se podem juntar mais portugueses, uma vez que ainda há vagas disponíveis para esta prova que se disputa na praia de Chambre d’Amour.Do lado feminino o destaque vai para a presença de seis surfistas portuguesas na lista de inscritos. Teresa Bonvalot surge na mesma situação de Vasco Ribeiro, uma vez que também se apurou para as Challenger Series deste ano. A ela juntam-se ainda Yolanda Hopkins, Carolina Mendes, Mafalda Lopes, Kika Veselko e ainda Carolina Santos.Por fim, destaque para a presença de Sophia Medina, de 16 anos, na lista de inscritos. A jovem surfista brasileira, irmã de Gabriel Medina, está a dar os primeiros passos no QS e vem até à Europa certamente para ganhar ritmo competitivo, uma vez que a zona de qualificação em que compete é na sul-americana.