João Mendonça entre os destaques no dia inaugural do Pro Santa Cruz

Iniciou-se esta quarta-feira o QS3000 de Santa Cruz, a etapa final do QS europeu masculino, onde vão ficar decididas as vagas para as Challenger Series 2022. Depois de ontem ter sido decretado lay day, esta manhã o mar ainda estava grande e pesado, mas a prova arrancou bem cedo para uma longa jornada. Num dia positivo para a armada lusa, o destaque vai para a performance de João Maria Mendonça. O júnior algarvio esteve em bom plano e superou duas rondas, com bons scores à mistura.

Com a ronda inaugural a ter apenas um heat, em que João Mendonça somou 11 pontos, a ronda 2 foi realizada na totalidade ao longo do dia. Entre os 18 portugueses que competiram nesta fase da prova, apenas sete ficaram pelo caminho, com onze a seguirem para a ronda 3. Mendonça foi um deles, vencendo a 16.ª e última bateria desta fase, com um score de 11,40, graças a uma onda de 7,50 pontos, que foi das melhores do dia.

Quem também venceu os respetivos heats da ronda 2 foram Diogo Martins, Rafael Silva e Jácome Correia, enquanto Miguel Branco, Daniel Nóbrega, Francisco Ordonhas, Gabriel Ribeiro, José Champalimaud, Tomás Fernandes e Henrique Pyrrait avançaram na segunda posição. Pelo caminho ficaram apenas Baltazar Pinto, Hugo Cardoso, Rodrigo Lebre, Martim Carrasco, Francisco Queimado, Peter Healion e João Vidal.

A organização decidiu avançar ainda mais um pouco a prova e ronda 3 chegou a ir para a água, mas apenas se realizaram os dois primeiros heats. No primeiro deles a armada lusa perdeu o contributo de Eduardo Fernandes, que tinha entrado diretamente para esta fase da prova. Contudo, no último heat do dia Diogo Martins equilibrou a balança, fechando a jornada com um triunfo rumo à ronda 4, onde já entram em cena os top seeds.

Para quinta-feira prevê-se que o mar melhore e proporcione boas condições. A chamada está marcada para as 8H30 e a ação vai retomar no heat 3 da ronda 3. Em prova nesta fase estarão ainda mais 14 portugueses, que vão lutar pelo acesso à ronda dos tops seeds, para onde entraram diretamente Vasco Ribeiro, Francisco Almeida, Pedro Henrique, Guilherme Fonseca e os wildcards locais Francisco Cruz e Gonçalo Viana.

Ronda 3

H3: Leon Glatzer (ALE) x Uri Uziel (ISR) x Rafael Silva (PRT) x Daniel Nóbrega (PRT)

H4: Bitor Garitaonandia (ESP) x Iker Trigueros (ESP) x Barnaby Cox (GBR) x Miguel Blanco (PRT)

H5: Teva Bouchgua (FRA) x Sam Piter (FRA) x Marlon Lipke (ALE) x Francisco Ordonhas (PRT)

H6: Luís Perloiro (PRT) x Noa Ledee (FRA) x Halley Batista (BRA) x Alan Saulo (BRA)

H7: Luke Dillon (GBR) x Amir Rafaeli (ISR) x Kai Odriozola (ESP) x Gabriel Ribeiro (PRT)

H9: Arne Bergwinkl (ALE) x Raul Bormann (BRA) x Gonzalo Gutierrez (ESP) x José Champalimaud (PRT)

H11: Guilherme Ribeiro (PRT) x Edoardo Papa (ITA) x Jaymes Triglone (AUS) x Tomás Fernandes (PRT)

H12: Adrien Toyon (FRA) x Afonso Antunes (PRT) x Dylan Groen (ALE) x Renan Grainville (FRA)

H13: Joaquim Chaves (PRT) x Nicolas Paulet (FRA) x Jácome Correia (PRT) x Samuel Igo de Souza (BRA)

H15: Markel Vizcarguenaga (ESP) x Lenni Jensen (ALE) x Tim Elter (ALE) x Henrique Pyrrait (PRT)

H16: Tiago Carrique (FRA) x Dean Vandewalle (BEL) x João Mendonça (PRT) x Seth Morris (GBR)

Ronda 4

H2: Marco Mignot (FRA) x Mihimana Braye (FRA) x Diogo Martins (PRT) x Arran Strong (GBR)

H7: Charly Quivront (FRA) x Francisco Almeida (PRT) x surfista vindo da ronda 3 x surfista vindo da ronda 3

H8: Maxime Huscenot (FRA) x Gustavo Viana (PRT) x surfista vindo da ronda 3 x surfista vindo da ronda 3

H9: Ramzi Boukhiam (MAR) x Francisco Cruz (PRT) x surfista vindo da ronda 3 x surfista vindo da ronda 3

H10: Andy Criere (ESP) x Guilherme Fonseca (PRT) x surfista vindo da ronda 3 x surfista vindo da ronda 3

H14: Patrick Langdon-Dark (GBR) x Vasco Ribeiro (PRT) x surfista vindo da ronda 3 x surfista vindo da ronda 3

H15: Pedro Henrique (PRT) x Vicente Romero (ESP) x surfista vindo da ronda 3 x surfista vindo da ronda 3