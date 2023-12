João Mendonça no pódio do El Quemao Class

O júnior português João Mendonça alcançou, esta terça-feira, a 3.ª posição final no El Quemao Class, evento especial de tubos, que se realizou em Lanzarote durante os dois últimos dias. Mendonça esteve neste evento na companhia do antigo bicampeão nacional Miguel Blanco, que foi eliminado logo na primeira ronda.

O jovem surfista algarvio fez jus à fama de talentoso tube rider e brilhou desde cedo no evento canário, que juntou um vasto leque de surfistas internacionais a locais na reputada onda tubular de El Quemao, em La Santa. Na primeira ronda, Mendonça deixou logo um cartão de visita, com um triunfo e um score de 15,43, na bateria inaugural do campeonato.

A trajetória de João Mendonça prosseguiu em grande estilo e só terminou na final, depois de ter somado 14,60 pontos e um 2.º lugar na ronda 2 e 11,44 pontos e novo 2.º posto nas meias-finais. Uma prestação que o colocou entre os quatro surfistas que disputaram este prestigiado título do surf europeu.

Na final, João Mendonça teve pela frente experientes surfistas, mas deu boa réplica, graças a uma onda de 7,17 pontos. Contudo, ficou a faltar uma segunda onda de qualidade ao jovem surfista luso, que terminou a final no 3.º posto com 9,24 pontos, à frente do ex-top mundial e antigo vencedor do evento, o basco Aritz Aranburu (6,90).

A vitória sorriu ao francês e também antigo top mundial Joan Duru, com 16,67 pontos em 20 possíveis e o segundo posto foi para outro gaulês, o jovem Sam Piter, com 13,86 pontos.

Na prova de bodyboard que decorreu em simultâneo e que não contou com qualquer presença portuguesa, a vitória foi do francês Amaury Lavernhe (15,90 pontos), seguido do basco Alex Uranga (14,23). William Lujan (13,90) e Ethan Capdeville (13,73) completaram o pódio.