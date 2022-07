Joaquim Chaves alcança 3.º posto no Pro Junior de Ballito

Joaquim Chaves alcançou, este sábado, o 3.º posto no Pro Júnior de Ballito, que se disputou na África do Sul. O jovem surfista português foi derrotado nas meias-finais desta etapa do Pro Júnior africano, que contou com inúmeras jovens estrelas do surf internacional, uma vez que antecede a terceira etapa das Challenger Series 2022, que acontece também em Ballito.A ação no dia final arrancou já a meio da manhã, após várias chamadas adiadas. Joaquim Chaves competiu na segunda meia-final, já depois de o brasileiro Ryan Kainalo bater o sul-africano Luke Thompson, frente ao também local Tide-Lee Ireland. Uma bateria em que o júnior português não se conseguiu encontrar com o mar, somando apenas 6,43 pontos, contra 11,84 do sul-africano.Os campeões deste Pro Júnior de Ballito acabaram por ser o brasileiro Ryan Kainalo, que ganhou uma vaga na prova principal, que arranca este domingo, e a havaiana e ex-top mundial Bettylou Sakura Johnson, que bateu na final a brasileira Sophia Medina, irmã do campeão mundial Gabriel Medina.