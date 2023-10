Joaquim Chaves conquista o título nacional em Peniche

Joaquim Chaves, de 20 anos, sagrou-se, na manhã deste domingo, campeão nacional de surf. Uma conquista que aconteceu no dia final do Bom Petisco Peniche Pro, a derradeira etapa da Liga MEO Surf 2023.Após ter chegado a esta última etapa no 2.º posto do ranking, atrás de Guilherme Ribeiro, Chaves passou virtualmente para a liderança do ranking assim que o campeonato começou. A partir daí o requisito passava por chegar às meias-finais em Peniche para não depender de mais ninguém nas contas. E foi isso que o jovem lisboeta fez.Apesar de Guilherme Ribeiro ter conseguido colocar pressão sobre o colega de geração, Joaquim Chaves conseguiu vencer João Mendonça nos quartos-de-final na Praia do Lagido, carimbando automaticamente o primeiro título nacional da carreira no escalão máximo do surf nacional.Depois de ter faltado à primeira etapa do ano, Joaquim Chaves somou depois duas vitórias (Ericeira e Ribeira Grande) e também um 2.º lugar (Porto). O facto de ter garantido já, pelo menos, o 3.º posto em Peniche, fez com que fechasse as contas do título, onde Guilherme Ribeiro era o grande rival.Sobrinho do músico Frankie Chavez, Joaquim Chaves sucede, assim, a Guilherme Ribeiro como campeão nacional de surf. Joaquim Chaves junta-se a Kika Veselko, também de 20 anos, como os novos campeões nacionais de surf. Kika tinha conseguido ontem confirmar o segundo título da carreira, depois de passar às meias-finais em Peniche.