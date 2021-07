Joaquim Chaves e Francisca Veselko no 2.º lugar da etapa de Ferrol do Pro Junior europeu

Terminou este sábado o Junior Pro Ferrol, segunda de cinco etapas do circuito Pro Júnior Europeu, com a armada lusa a conseguir o 2.º lugar na prova feminina e masculina. Depois dos bons resultados de Afonso Antunes (3.º) e Gabriela Dinis (2.ª) na etapa inaugural deste circuito, desta vez foram Joaquim Chaves e Kika Veselko a brilharem bem alto.

Com o mar a não colaborar muito, a organização viu-se obrigada a acelerar a prova, que tinha período de espera até domingo. Dessa forma, foi natural ver surfistas mais jovens e mais pequenos a causarem várias surpresas ao longo da competição. A maior delas foi a derrota de primeira de Afonso Antunes, na sexta-feira, num heat em que foi superado pelos portugueses Francisco Ordonhas e Santiago Graça.

Nesse primeiro dia de prova Kika e Joaquim começaram logo em grande as suas prestações, com algumas das melhores ondas, dando um claro sinal para o que se seguiria este sábado. Com a organização a abdicar da fase man-on-man, os portugueses foram avançando ronda após ronda até à final, onde disputaram o triunfo numa final a quatro.

Pelo meio destaque ainda para as performances de Francisco Ordonhas e Gabriela Dinis, ambos afastados nos quartos-de-final e com o 13.º posto final. No caso de Gabriela Dinis, este resultado fez com que descesse da vice-liderança do ranking europeu júnior, para o 4.º posto.

Nas finais, Kika começou por garantir o 2.º posto, graças a uma onda já na reta final da bateria. A atual líder do ranking nacional somou 9,87 pontos, ficando apenas atrás da basca Janire Extabarri (12,06), e deixando a canária Lucia Machado (9,20) e a francesa Hina-Maria Conradi (9,13) no 3.º e 4.º posto respetivamente.

A final masculina também teve um basco como vencedor. Adur Amatriain confirmou o bom momento de forma e não deu hipóteses à concorrência, ao somar 15,17 pontos. Joaquim Chaves foi mesmo o único surfista a dar luta, terminando a disputa com 13,07 pontos. Os franceses Sam Piter e Kytann Foster ficaram no 3.º e 4.º posto, respetivamente.

Com estes resultados, tanto Joaquim Chaves como Kika Veselko subiram ao 3.º posto do ranking, com Portugal bem lançado para conseguir vagas nos Mundiais da categoria. Adur Amatriain é o líder do ranking masculino, retirando o primeiro posto a Kai Odriozola, enquanto Lucia Machado manteve a liderança feminina.

European Men’s JQS Top 5:

1 - Adur Amatriain (EUK)

2 - Kai Odriozola (ESP)

3 - Joaquim Chaves (PRT)

3 - Sam Piter (FRA)

5 - Luan Nogues (FRA)

European Women’s JQS Top 5:



1 - Lucia Machado (CNY)

1 - Janire Gonzalez Etxabarri (EUK)

3 - Francisca Veselko (PRT)

4 - Gabriela Dinis (PRT)

5 - Hina-Maria Conradi (FRA)