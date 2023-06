Joaquim Chaves e Francisca Veselko vencem quarta etapa da Liga portuguesa

Joaquim Chaves e Francisca Veselko venceram este domingo as provas masculina e feminina da quarta e penúltima etapa da Liga portuguesa, realizada na praia do Monte Verde, na Ribeira Grande, na ilha açoriana de São Miguel.

Joaquim Chaves, que também tinha vencido a etapa anterior, disputada na praia de Ribeira D'Ilhas, na Ericeira, impôs-se na final masculina - a terceira seguida na Liga - a Guilherme Ribeiro, atual campeão nacional e vencedor da etapa inaugural deste ano, na Praia do Cabedelo, na Figueira da Foz.

Num dia com ondas a rondar um metro de altura, o jovem surfista, de 19 anos, obteve uma pontuação final de 13,05, com as duas melhores ondas a serem avaliadas em 7,00 e 6,05 pontos, superando por apenas 0,2 pontos Guilherme Ribeiro, que terminou com 12,85 (6,50 e 6,35).

Na final feminina, Francisca Veselko, campeã nacional em 2021, totalizou 13,50 pontos, resultado de duas ondas com pontuações de 7,00 e 6,50, batendo de forma categórica Mafalda Lopes, que concluiu a participação com 8,80 pontos (4,75 e 4,05).

A quinta e última etapa da Liga portuguesa de surf, na qual serão decididos os títulos nacionais de masculinos e femininos, realiza-se entre 27 e 29 de outubro, na praia de Supertubos, em Peniche.