Joaquim Chaves e Kika Veselko dão passo em frente na luta pelo título nacional

Teve esta sexta-feira início a etapa final da Liga MEO Surf 2023, onde estão em disputa os títulos nacionais de surf. No dia inaugural do Bom Petisco Peniche Pro, os principais candidatos ao título cumpriram com as exigências e avançaram para a próxima fase, num dia marcado por ondas exigentes e pesadas na Praia do Lagido, onde se realizaram os trials masculinos e primeira ronda masculina e feminina.No que diz respeito à corrida masculina, o campeão nacional em título e líder do ranking, o jovem Guilherme Ribeiro, começou com um triunfo, ao passo que o grande adversário, Joaquim Chaves, conseguiu a qualificação depois de ser segundo na bateria em que entrou. Ainda assim, Chaves assumiu virtualmente a liderança da corrida ao título, sendo que se chegar às meias-finais carimba automaticamente o primeiro título da carreira.Ainda assim, os destaques desta jornada foram as prestações de João Mendonça, vencedor do heat em que esteve Joaquim Chaves, e Luís Perloiro, ambos com um total combinado de 14,25 pontos. Perloiro foi também o autor de uma das melhores ondas do dia, com 7,50 pontos, a par do jovem local Matias Canhoto, que superou trials e ronda inaugural com brilhantismo à mistura.Já do lado feminino a líder do ranking Kika Veselko estreou-se com um triunfo. Contudo, a grande adversária, a júnior Gabriela Dinis destacou-se da concorrência, com um score de 13,60 e com as duas melhores ondas do dia na prova feminina (7,25 e 6,35 pontos). Ainda assim, a missão de Dinis continua complicada, uma vez que necessita de ganhar o evento para entrar nas contas do título e esperar que Kika faça pior que o 5.º lugar.Para este sábado a chamada está marcada para as 8H15, para uma jornada que pode definir os campeões nacionais. Uma derrota de Guilherme Ribeiro ou Gabriela Dinis nas próximas rondas oferece automaticamente os títulos a Joaquim Chaves e Kika Veselko, respetivamente, pelo que a emoção promete ser muita em Peniche.