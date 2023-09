Joaquim Chaves é o resistente português no dia final em Pantín

Joaquim Chaves garantiu, este sábado, o acesso às meias-finais do QS3000 de Pantín, sendo o único surfista português a conseguir marcar presença no dia final da prova galega. Foi de forma dramática e já na última bateria do dia, que o jovem surfista salvou o dia para as cores nacionais, depois de todos os outros seis surfistas lusos em prova terem sido eliminados ao longo da jornada.O dia começou de forma positiva na prova masculina, com Guilherme Ribeiro e Joaquim Chaves a conseguirem superar a ronda 5 e a garantirem vaga nos quartos-de-final. Contudo, na fase seguinte o campeão nacional Gui Ribeiro perdeu no primeiro heat frente ao basco Yago Domínguez. Apesar da boa performance, com 13 pontos, Ribeiro terminou a prova no 5.º posto.Com a última esperança lusa a residir em Joaquim Chaves, o atual vice-líder do ranking nacional tinha pela frente o grande candidato à vitória final, o francês Kauli Vaast, autor da única nota 10 da prova galega. Vaast entrou mais forte e o destino da armada lusa parecia traçado. Mas na reta final da bateria, Chaves conseguiu dar uma bela resposta e virar o resultado, vencendo o duelo por apenas 0,26 pontos – 13,76 contra 13,50.Depois de causar uma das grandes surpresas do dia, Joaquim Chaves garantiu a presença no dia final em Pantín. Nas meias-finais, o jovem surfista português vai enfrentar o francês Charly Quivront, enquanto na primeira semifinal o basco Yago Dominguez defronta o francês e ex-top mundial Maxime Huscenot.Na prova feminina as contas ficaram fechadas com o 5.º posto de Yolanda Hopkins e Mafalda Lopes, com ambas a falharem por pouco o acesso às meias-finais. Yolanda foi eliminada pela basca Janire Gonzalez Etxabarri, enquanto Mafalda Lopes perdeu o duelo com a francesa Hina Maria-Conradi. As outras semifinalistas são a francesa Tessa Thyssen e Camilla Kemp, antiga campeã nacional que agora representa as cores alemãs.Antes disso, na ronda anterior, onde Portugal chegou como país mais representado, com cinco surfistas em 16 ainda em prova, a ação começou com a derrota de Teresa Bonvalot. Além da campeã nacional, também Carolina Mendes e Kika Veselko foram eliminadas nesta fase. Teresa e Kika despediram-se da Galiza no 9.º posto, enquanto Carol foi 13.ª classificada.Um desfecho que coloca em xeque a liderança do ranking europeu feminino por parte de Yolanda Hopkins. A surfista algarvia, que é a campeã europeia em título, somou pontos importantes na luta pela qualificação para as Challenger Series 2024, mas poderá perder a liderança se a francesa Tessa Thyssen vença esta etapa. Quem já sabe que vai perder a vice-liderança do ranking é Teresa Bonvalot.A chamada para o dia final do Pantín Classic Pro está marcada para a 13H30 locais, mais uma hora em Portugal Continental. Em jogo está o triunfo num dos eventos mais históricos do surf europeu, assim como a liderança do ranking feminino por parte de Portugal. Certa também será a subida de Joaquim Chaves no ranking masculino, onde Portugal não tinha até aqui qualquer surfista em destaque.