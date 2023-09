Joaquim Chaves fecha QS3000 de Pantín no 3.º posto

O jovem surfista português Joaquim Chaves, que está a menos de 2 semanas de completar 20 anos, conquistou, este domingo, o melhor resultado da carreira em provas da WSL, ao terminar no 3.º posto do QS3000 de Pantín, na Galiza, naquela que foi a quarta etapa do circuito de qualificação europeu 2023/24.Depois de ter brilhado na véspera com a qualificação para as meias-finais, Chaves não conseguiu superar o francês Charly Quivront na segunda semifinal masculina, disputada ao início da tarde deste domingo. O surfista português não se encontrou com o mar, tendo somado apenas 6,67 pontos, contra 10,67 do adversário. Na final, Quivront acabaria por perder a disputa com o compatriota Maxime Huscenot.Ainda assim, este foi um resultado de extrema importância para o surf masculino nacional, que ainda não se tinha destacado nas etapas anteriores. Um desfecho que coloca Joaquim Chaves à porta do top 10 do ranking e na luta direta pela qualificação para as Challenger Series 2024. O jovem surfista lisboeta ocupa atualmente o 11.º posto do ranking, com o campeão nacional Guilherme Ribeiro, que terminou no 5.º posto em Pantín, a ser 16.º classificado.Já na prova feminina o triunfo sorriu à basca Janire Gonzalez Etxabarri, que bateu na final a antiga campeã nacional Camilla Kemp, atualmente a representar a Alemanha. Um desfecho que permitiu a Yolanda Hopkins manter a liderança do ranking europeu feminino. O facto de a francesa Tessa Thyssen não ter vencido em Pantín, ajudou nas contas da campeã europeia em título, que viu Etxabarri subir à vice-liderança, com Thyssen no 3.º posto e Teresa Bonvalot no 4.º lugar.A próxima etapa do QS europeu acontece já na próxima semana, em Portugal, com o Pro Santa Cruz, que se disputará de quarta-feira a domingo nas ondas do Oeste português. Esta será uma etapa com estatuto QS3000 e que constitui uma ótima oportunidade para os surfistas portugueses subirem no ranking.