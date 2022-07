Joaquim Chaves nas meias-finais em Ballito

Joaquim Chaves apurou-se, esta sexta-feira, para as meias-finais do Pro Júnior de Ballito, na África do Sul. O jovem surfista português viajou até ao continente africano e aproveitou a oportunidade para enfrentar os melhores juniores locais, indo, agora, disputar o triunfo nesta prova, com as finais a estarem marcadas para a manhã de sábado.Inicialmente o período de espera desta etapa, que começou na quarta-feira, terminava esta sexta-feira. Contudo, a falta de ondas determinou que não houvesse ação nos dois primeiros dias. Dessa forma, a organização alargou o dia final para sábado, depois de ter disputado inúmeros heats no dia de hoje.Joaquim Chaves começou a sua participação em Ballito de forma regular, superando as duas primeiras rondas no 2.º posto do respetivo heat, primeiro com um score de 10,74, superado apenas pelo sul-africano Nate Colby, e depois com um score de 10,27 na ronda 2, ficando atrás do sul-africano Tide-Lee Ireland.Na ronda 3, já só com oito surfistas em prova, Joaquim Chaves manteve a consistência, mas os 10,53 pontos somados foram suficientes para garantir o triunfo. Agora, nas meias-finais man-on-man o júnior português vai reencontrar o sul-africano Tide-Lee Ireland, com uma vaga na final em jogo. Na outra meia-final defrontam-se o sul-africano Luke Thompson e o brasileiro Ryan Kainalo.Em Ballito está a disputar-se também prova júnior feminina, com nomes de peso a ganharem ritmo para a terceira etapa da Challenger Series, que começa dentro de poucos dias nesta onda sul-africana. Nas meias-finais está somente uma sul-africana, Zoë Steyn, com as restantes surfistas na disputa pelo triunfo a serem as brasileiras Sophia Medina, irmã de Gabriel Medina, e Laura Raupp e a havaiana e ex-top do CT Bettylou Sakura Johnson.