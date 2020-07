Johanne Defay e Kauli Vaast conquistam a Coupe de France após a retoma

Aconteceu esta terça-feira a Coupe de France, uma nova e especial competição criada pela Federação Francesa de Surf para fazer os melhores surfistas franceses regressarem às provas. Johanne Defay e Kauli Vaast foram os grandes vencedores do evento, que decorreu algures no sudoeste francês e que contou com condições tubulares.

Com uma janela de espera de 10 dias, a organização optou por colocar a prova na água esta manhã, num sítio não anunciado, de forma a não atrair público, devido às restrições impostas pela Covid-19. Apesar de não ter contado com público, o evento, que reuniu apenas 20 surfistas (8 mulheres e 12 homens,) teve transmissão online.

Na prova feminina foi Johanne Defay a sair vencedora. A surfista que faz parte do WWT somou 12,4 pontos e deixou Paulino Ado no 2.º posto, Vahine Fierro no 3.º e a big rider Justine Dupont no 4.º e último posto da final.

Já na prova masculina foram os mais jovens a dar nas vistas. A final contou com a presença Charly Quivront, Joan Duru, Paul César-Distinguin e ainda jovem talento originário do Taiti Kauli Vaast. E foi mesmo Vaast a levar para casa o triunfo, depois de ter dado nas vistas nas baguetes gaulesas, terminando o evento com duas notas de 10 pontos.