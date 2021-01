John John e Carissa Moore conquista Triple Crown havaiana

Foram revelados durante a última madrugada os grandes vencedores da primeira edição da Triple Crown havaiana digital. E foi sem grande surpresa que John John Florence e Carissa Moore conquistaram as divisões masculinas e femininas, respetivamente. Os dois melhores surfistas havaianos da atualidade, e talvez do Mundo, dominaram a competição disputada através de vídeos e votação online.





John John teve mesmo um domínio absoluto e conquistou a competição nos três picos em prova: Haleiwa, Sunset e Pipeline/Backdoor. Já Carissa foi a melhor em Haleiwa, ficando em terceiro em Sunset (Bronte Macaulay venceu nesta onda) e em segundo em Pipeline (a vencedora foi a havaiana Moana Jones).Na classificação geral, Florence deixou Griffin Colapinto no 2.º posto, com Jack Robinson a fechar o pódio. Destaque ainda para o 4.º posto de Billy Kemper e o 5.º de Ethan Ewing. Já do lado feminino, Tatiana Weston-Webb terminou como vice-campeã, enquanto Malia Manuel foi terceira. Bronte Macaulay e Brisa Hennessy terminaram no quarto e quinto posto, respetivamente. Destaque para o facto de a pontuação total de Carissa ser a terceira melhor de toda a competição, superada apenas pelo registo de John John e Griffin Colapinto.1 John John Florence 164,5 (máximo 180 pontos)2 Griffin Colapinto 148,93 Jack Robinson 128,44 Billy Kemper 127,15 Ethan Ewing 122,61 Carissa Moore 134,52 Tatiana Weston-Webb 119,13 Malia Manuel 118,54 Bronte Macaulay 1055 Brisa Hennessy 97,9Depois de um arranque fulgurante, com duas ondas quase perfeitas em Haleiwa, John John deixou praticamente toda a gente em combinação. Mas na reta final, Ethan Ewing ainda logrou ser o único surfista a sair de combinação, terminando no 2.º posto em Haleiwa. A sua onda que deu que falar acabou por ter 29 pontos, num máximo de 30, ficando ainda assim 0,4 pontos abaixo da incrível onda de John John, que foi a mais pontuada em toda a competição. John John somou um total de 56,6 pontos, contra 54 de Ewing.Já em relação à prova feminina em Haleiwa, Carissa Moore conseguiu duas ondas idênticas, com 27 e 27,1 pontos, somando um total de 54,1 pontos. Tal como na classificação geral, aqui também foi Tatiana Weston Webb a ficar no segundo posto, com 48 pontos. Para baixo, todas as competidoras ficaram em combinação.No que diz respeito a Sunset, as pontuações ficaram por definir até ao dia final. Aqui, John John somou 55,7 pontos, fruto de uma onda de 28,7 pontos e outra de 27. O suficiente para deixar toda a oposição em combinação. Griffin Colapinto foi quem se aproximou mais, com 49,9 pontos. Do lado feminino Bronte Macaulay arrasou, com um score total de 49,1, deixando Malia Manuel a 0,4 pontos de distância. Mais longe ficou Carissa, com 39,4 pontos.Por fim, em Pipeline, reinaram os surfistas locais. Aqui foi onde John John teve o menor total, com 52,2 pontos e a melhor onda a ser de 26,3. E se John John venceu nas três ondas, Griffin Colapinto repetiu em Pipe o vice-título de Sunset. O norte-americano fez mesmo a melhor onda em Pipe, com 27,7 pontos - curiosamente, para Backdoor. O irmão de John John, Nathan, fechou o pódio em Pipeline e, depois dele, todos os surfistas ficaram em combinação. Do lado feminina Carissa Moore foi batida pela localíssima Moana Jones, que somou 43,6 pontos.