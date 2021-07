John John Florence antecipa final da temporada por lesão

Após os rumores, a confirmação. John John Florence não vai competir no que resta da temporada do CT 2021, tendo-se retirado das duas etapas que faltam disputar na fase regular, no México e Taiti. O surfista havaiano marcou presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio’2020, mesmo sem estar totalmente recuperado e, agora, vê-se forçado a dirigir energias para a total recuperação da grave lesão sofrida num dos joelhos.





"É uma decisão muito difícil de tomar, mas a verdade é que não estou 100 por cento recuperado", começou por justificar John John. "Estou a tentar fazer o mais certo para o meu futuro, tanto em termos físicos como de objetivos. A oportunidade de competir em Tóquio só aparece uma vez na vida e arrisquei fazê-lo. Mas após falar com os médicos, percebemos que preciso de mais 60 dias de recuperação", frisou.Florence tinha sofrido uma rotura parcial de ligamentos em Junho, na etapa de Margaret River e, contra todas as probabilidades, conseguiu marcar presença na estreia olímpica do surf. Mesmo sem estar a 100 por cento. A participação em Tóquio resultou numa eliminação precoce nos oitavos-de-final e na ausência do 11 vezes campeão mundial Kelly Slater da prova olímpica.Agora, poucos dias depois de regressar do Japão, John John confirmou a possibilidade que já tinha avançado à imprensa. O joelho ainda não está a 100 por cento para enfrentar ondas pesadas e mais exigentes, como a de Barra de la Cruz e Teahupoo. O que o obrigou, naturalmente, a retirar-se destas etapas para começar a preparar a próxima temporada, esperando estar apto para o Pipe Masters, que será a primeira prova do ano competitivo.Atualmente no 10.º posto do ranking, o bicampeão mundial de surf vai, assim, falhar a presença no top 5 final do ranking, que garante a presença na grande final de Trestles, onde se irão decidir os títulos mundiais de 2021. Em jogo poderá estar ainda a presença no top 20 final que garante a requalificação para a próxima temporada, ainda que John John deva sempre ter direito a um wildcard por lesão.Esta situação também veio originar uma alteração no heat draw. Embora a WSL ainda não tenha anunciado o substituto de Florence – poderá ser o finalista vencido dos trials mexicanos… -, a verdade é que Frederico Morais vai beneficiar desta desistência para subir ao 10.º posto do seeding, ficando com novos adversários em relação aos inicialmente anunciados. Dessa forma, caso não existam mais baixas, deverá estar no heat 10, onde terá pela frente o australiano Ethan Ewing e o francês Michel Bourez.