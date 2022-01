John John Florence e Carissa Moore revalidam títulos da Triple Crown

John John Florence e Carissa Moore foram, esta segunda-feira, consagrados vencedores da Vans Triple Crown havaiana, que pelo segundo ano consecutivo decorreu em formato digital, devido às restrições impostas pela pandemia. John John e Carissa revalidaram, assim, os títulos conquistados no ano passado.

No entanto, se no ano passado foi John John Florence a dominar completamente a competição, este ano foi a vez de Carissa Moore bater as rivais em todos os campos. A campeã mundial em título somou as pontuações mais elevadas em todas as paragens, conquistando a geral, mas também o troféu em disputa para Pipeline, Sunset e Haleiwa.

Com todos os participantes a enviarem vídeos de ondas surfadas nestas três famosas ondas que numa fase pré-Covid 19 compunham a histórico Triple Crown havaiana, cada onda era pontuada por juízes e pelo público, podendo atingir um total de 30 pontos. As duas melhores ondas de cada surfista por cada um dos picos eram contabilizadas.

Com um total de 142,70 pontos num máximo 180 pontos, Moore teve a melhor performance em Pipeline, que a partir da próxima semana recebe a primeira etapa do CT 2022. Na classificação geral a costarriquenha Brisa Hennessy foi segunda classificada, com 100,90 pontos, enquanto a havaiana Zoe McDougall completou o pódio, com 100,60 pontos.

Com 53,20 pontos, Moore deu um recital à concorrência em Pipe, com as também havaianas Moana Wong no 2.º posto e Coco Ho no 3.º, mas a larga distância. Em Haleiwa somou 47,90 pontos, deixando Gabriela Bryan no 2.º posto e Zoe McDougall no 3.º, enquanto em Sunset Carissa totalizou 41,60 pontos, com o pódio a ser completado por Brisa Hennessy (2.ª) e Gabriela Bryan (3.ª).

Já do lado masculino John John Florence contabilizou um total de 162 pontos, deixando o norte-americano Corsby Colapinto no 2.º lugar, com 135,90 pontos, e o havaiano Barron Mamiya no 3.º posto, com 130,30 pontos. Colapinto foi a grande surpresa da competição, uma vez que foi o vencedor da disputa em Pipeline, com 54 pontos, contra 53,90 de Billy Kemper e 52,30 de John John.

A John John Florence coube o triunfo em Sunset, com 53,40 pontos, onde deixou Barron Mamiya no 2.º posto e o irmão Nathan Florence, no 3.º, assim como em Haleiwa, com 56,30 pontos, deixando novamente Mamiya na vice-liderança e com Colapinto a completar o pódio.

Tanto Carissa como John John levaram para cada os 50 mil dólares (cerca de 44 mil euros) de prémio para os vencedores finais. Contudo, Moore contabilizou ainda mais prémios, com o triunfo nos três diferentes spots, levando para casa um total de 66.500 dólares (58,7 mil euros).