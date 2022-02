John John Florence e Kelly Slater 'eliminam-se' de forma surreal

Surreal! É assim que se pode classificar o verdadeiro "golpe de teatro" que John John Florence e Kelly Slater protagonizaram esta quarta-feira, durante a ronda 3 do Hurley Pro Sunset Beach e que acabou com a eliminação precoce de ambos. Apesar de não estarem a competir um contra o outro no mesmo heat, o havaiano e o norte-americano estavam na água em simultâneo, devido ao formato overlaping heats, e na mesma onda protagonizaram um momento invulgar, que acabou por ditar a eliminação de ambos.

John John, grande favorito ao triunfo em Sunset, foi o primeiro a entrar na água, tendo pela frente o rookie norte-americano Jake Marshall. A meio da bateria do havaiano foi a vez de entrar na água a bateria em que o atual líder do ranking enfrentava o sul-africano Matthew McGillivray. Nesse momento em que tanto John John como Slater estavam na água, a prioridade estava com a bateria do havaiano.

Apesar de Florence ter começado a sua bateria mais forte, a entrada de Slater na água parece ter mudado as energias do oceano. John John viu Marshall passar para a frente, ficando com cerca de 5 minutos para conseguir uma nota de 6,94 pontos. Algo nada impossível para um surfista da craveira do antigo bicampeão mundial.

Ao mesmo tempo, Slater via o "suplente" do Tour McGillivray começar o duelo a todo o gás, somando uma nota de 9 pontos, algo discutível. A perder, mas ainda numa fase precoce da bateria, KS decidiu arrancar numa onda de set no outside. Com a prioridade a estar com o heat de John John, o havaiano decidiu apanhar a onda já mais para dentro, obrigando Kelly a desistir da mesma. Até aqui tudo normal, uma vez que o 11 vezes campeão mundial não interferiu com John John, que acabou mesmo por surfar a onda.

No entanto, os juízes aplicaram uma interferência a Kelly Slater, por ter cruzado a linha de Florence, ou seja, ter passado à frente do outro surfista, mesmo sem atrapalhá-lo ou prejudicar o potencial da onda. Uma situação que deixou o veterano surfista, de 50 anos, visivelmente frustrado dentro de água, e com a segunda melhor nota cortada.

Ora, como a matemática não engana, assim que McGillivray atingiu um score de dois dígitos decidiu parar praticamente de surfar, pois a vitória já não lhe fugiria. A não ser que também ele fizesse alguma interferência. Já Kelly Slater continuou dentro de água ingloriamente, tendo perdido o heat praticamente antes de este sequer ter começado. A estadia de Slater na água prolongou-se mesmo por mais meia hora depois do heat.

Em relação a John John, que conseguiu surfar a onda da discórdia, apesar de uma excelente primeira manobra, acabou por cair à saída de um tubo, vendo a nota ficar curta para operar a reviravolta na bateria. Em poucos minutos, e mesmo sem estarem a competir frente a frente, o principal favorito à etapa e o líder do ranking mundial ficaram pelo caminho em Sunset Beach.

No final, Slater mostrou-se conformado com a situação. "Regras são regras", afirmou KS, que admitiu a má escolha em ter ido naquela onda. Ainda assim, o rei sublinhou acreditar que não prejudicou John John. Para finalizar, Kelly admitiu que não é o maior fã desta onda, nem esperava um grande resultado nesta etapa. "Não gosto da onda, não gosto do crowd, a onda não me respeita. Talvez tenha de aprender algo e mudar a minha atitude para com a onda. Está tudo bem. É normal termos altos e baixos. Em Pipeline estava nas nuvens. Nesta etapa escapei por pouco à eliminação na repescagem e acabei por perder agora", frisou.