John John Florence e Kelly Slater são baixas na etapa do Rio de Janeiro

Faltam apenas dois dias para os melhores surfistas do Mundo chegarem ao Rio de Janeiro, com a praia de Saquarema a ser palco da oitava etapa da temporada regular do CT 2022, o Oi Rio Pro. Uma etapa que promete ser importante para as contas da luta pelo top 5 do ranking, que avança para a finalíssima de Trestles, mas que também vai ter algumas ausências de peso.À já esperada baixa de John John Florence, que se lesionou num joelho na etapa de G-Land, junta-se Kelly Slater, que não foi a El Salvador por suposta "lesão", enquanto surfava na Indonésia. O 11 vezes campeão mundial também abdicou da etapa brasileira, o que abriu mais vagas para wildcards. A terceira baixa é o havaiano Seth Moniz, que ainda não competiu nesta segunda metade da temporada, também por lesão.Dessa forma, a WSL garantiu a continuidade de Yago Dora na etapa, chamando ainda o brasileiro e ex-top mundial Michael Rodrigues e o peruano Miguel Tudela, atual líder do ranking sul-americano do QS. A outra grande novidade foi o facto de o wildcard da etapa ter sido dado a João Chianca, que foi o rookie em maior destaque na primeira metade da temporada, mesmo não tendo conseguido ficar dentro do cut.O regresso de Chianca ao CT traz assim mais emoção a esta etapa, mesmo que o jovem brasileiro tenha como palco preferencial os tubos pesados. Motivação não vai faltar a João Chianca que vai competir praticamente em casa e que vem de um triunfo no QS brasileiro, obtido na Prainha, do Rio de Janeiro.Do lado feminino, não se regista qualquer baixa, uma vez que Tyler Wright está recuperada, depois de ter ficado infetada com Covid-19 na Indonésia. Com Wright de regresso, Sally Fitzgibbons perde o estatuto de suplente e sai da etapa. Por outro lado, o convite deste Oi Rio Pro foi para a peruana Sol Aguirre, que lidera atualmente o ranking sul-americano do QS.HEAT 1: Brisa Hennessy (CRI), Lakey Peterson (USA), Tatiana Weston-Webb (BRA)HEAT 2: Carissa Moore (HAW), Courtney Conlogue (USA), Sol Aguirre (PER)HEAT 3: Johanne Defay (FRA), Isabella Nichols (AUS), Caroline Marks (USA)HEAT 4: Stephanie Gilmore (AUS), Tyler Wright (AUS), Gabriela Bryan (HAW)Oi Rio Pro Presented by Corona Men’s Opening Round 1 Matchups:HEAT 1: Italo Ferreira (BRA), Kolohe Andino (USA), Yago Dora (BRA)HEAT 2: Griffin Colapinto (USA), Matthew McGillivray (ZAF), João Chianca (BRA)HEAT 3: Jack Robinson (AUS), Jake Marshall (USA), Michael Rodrigues (BRA)HEAT 4: Filipe Toledo (BRA), Samuel Pupo (BRA), Miguel Tudela (PER)HEAT 5: Kanoa Igarashi (JPN), Connor O’Leary (AUS), Gabriel Medina (BRA)HEAT 6: Ethan Ewing (AUS), Jordy Smith (ZAF), Jackson Baker (AUS)HEAT 7: Callum Robson (AUS), Caio Ibelli (BRA), Jadson Andre (BRA)HEAT 8: Barron Mamiya (HAW), Miguel Pupo (BRA), Nat Young (USA)