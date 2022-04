John John Florence e Tyler Wright brilham a caminho das finais em Bells Beach

Bells Beach ofereceu, esta sexta-feira, mais uma jornada de emoções fortes, com a definição dos finalistas desta que é a quarta etapa do CT 2022. Desta vez, os favoritos não se deixaram surpreender e carimbaram a passagem para o dia final. Nos homens voltou a ser John John Florence a dominar a ação, enquanto nas mulheres foi novamente Tyler Wright a brilhar mais alto. A juntar a isso, há duelos em perspetiva que vão ajudar a definir diretamente quem vai sair de Bells com a licra amarela da liderança do ranking mundial.A ação arrancou com os oitavos-de-final masculino, com muitos outsiders ainda em jogo, em busca de continuarem com as surpresas da véspera. No primeiro heat Owen Wright tratou de inverter essa situação, mas também a sua delicada situação no ranking, ao vencer um duelo de goofys frente a Nat Young. Wright deu um recital de manobras verticais de backside mesmo na parte crítica da onda, conseguindo a primeira grande performance do dia, com 16,40 pontos, contra 15,77 do adversário.Já depois do cada vez mais atinado Ethan Ewing dar nova lição de estilo, sem qualquer hipótese para Jackson Baker, foi a vez de Toledo também se erguer com uma bela performance. O surfista brasileiro somou 16,26 pontos para eliminar Connor O’Leary. Mas mais importante do que isso, carimbou um triunfo que o colocou virtualmente na liderança do ranking mundial, superando Kanoa Igarashi, eliminada na fase anterior. Contudo, Toledo não tem a licra amarela já do seu lado. Até porque nos quartos-de-final vai ter uma "final" frente a John John Florence.John John segue em grande forma, respondendo aos rivais novamente com a melhor performance do dia. Foram 17,77 pontos, com duas notas excelentes, que serviram para espantar todas as maldições contra Morgan Cibilic e voltar a mostrar um surf de excelência. O havaiano parece imbatível neste momento e vai ser preciso muito para alguém travá-lo. Isto perante um elenco composto por quatro australianos e mais três brasileiros. Se ninguém o fizer, será ele o novo líder mundial após Bells Beach.Na segunda metade do draw há também um favorito à espreita e com menos candidatos em jogo. Italo Ferreira também cumpriu o seu papel, embora com muitas dificuldades impostas por Samuel Pupo. Italo tem de vencer a etapa e esperar que não seja Toledo a avançar até à final para voltar a vestir de amarelo. Mas pela frente no próximo heat terá um super inspirado Jack Robinson, disposto a intrometer-se na lista de candidatos pelo título.Antes desse super duelo que vai fechar os quartos-de-final, haverá ainda o heat entre os dois outsiders desta etapa. De um lado o rookie australiano Callum Robson, que, depois de eliminar Frederico Morais na véspera, esta madrugada superou o veterano Mick Fanning, confirmando-se como uma das grandes surpresas deste arranque de temporada. Já do outro lado vai estar Miguel Pupo, que eliminou Kolohe Andino, confirmando, aos 30 anos e depois de muitas temporadas de sofrimento, dentro e fora do Tour, o melhor início da carreira, preparando-se para chegar perto do top 5 mundial.Enquanto nos homens há três pretendentes à liderança, nas mulheres há apenas duas. E ambas vão estar em confronto nas meias-finais. A atual líder, a costarriquenha Brisa Hennessy, comprovou que esta temporada não é apenas um conto de fadas e obteve um triunfo à campeã frente à francesa Johanne Defay, numa bateria que foi decidida por apenas 0,03 pontos e que fechou o dia da forma mais emocionante possível. Só que, agora, terá pela frente a campeã mundial Carissa Moore, vinda de um triunfo convincente no super heat frente a Stephanie Gilmore. A havaiana quer recuperar o lugar onde tem passado mais tempo nos últimos anos e quem vencer este duelo explosivo nas meias-finais sai de Bells de amarelo.Na primeira meia-final vão estar frente a frente a norte-americana Courtney Conlogue, que eliminou Sally Fitzgibbons, e a australiana Tyler Wright. Conlogue parece estar a viver uma segunda vida no Tour e tem aqui um resultado que a ajuda a sair do fundo do ranking. Por seu lado, Wright está em grande forma e voltou a ser a surfista do dia, com um triunfo por combinação frente a Bronte Macaulay. A australiana somou 17,17 pontos e equiparou-se a John John como a grande estrela do dia. A juntar a isso sabe que se sair vencedora, independentemente da adversária na final, vai chegar bem perto dos lugares da frente do ranking.A emoção em Bells Beach promete continuar em alta para este sábado, que deverá receber o dia final da quarta etapa do CT. Muita coisa está em jogo, não só na frente do ranking, como também em relação ao polémico cut que vai acontecer após a próxima etapa, em Margaret River, e que vai deixar o circuito reduzido a 22 surfistas, em contraste com os 34 atuais. A ação deverá retomar pelas 22H30 em Portugal Continental.HEAT 1: Owen Wright (AUS) 16.40 DEF. Nat Young (USA) 15.77HEAT 2: Ethan Ewing (AUS) 14.27 DEF. Jackson Baker (AUS) 9.10HEAT 3: Filipe Toledo (BRA) 16.26 DEF. Connor O'Leary (AUS) 13.00HEAT 4: John John Florence (HAW) 17.77 DEF. Morgan Cibilic (AUS) 7.83HEAT 5: Callum Robson (AUS) 14.50 DEF. Mick Fanning (AUS) 14.27HEAT 6: Miguel Pupo (BRA) 14.76 DEF. Kolohe Andino (USA) 10.90HEAT 7: Jack Robinson (AUS) 16.04 DEF. Imaikalani deVault (HAW) 14.53HEAT 8: Italo Ferreira (BRA) 15.40 DEF. Samuel Pupo (BRA) 15.13Rip Curl Pro Bells Beach Men’s Quarterfinal Matchups:HEAT 1: Owen Wright (AUS) vs. Ethan Ewing (AUS)HEAT 2: Filipe Toledo (BRA) vs. John John Florence (HAW)HEAT 3: Callum Robson (AUS) vs. Miguel Pupo (BRA)HEAT 4: Jack Robinson (AUS) vs. Italo Ferreira (BRA)Rip Curl Pro Bells Beach Women’s Quarterfinal Results:HEAT 1: Courtney Conlogue (USA) 14.57 DEF. Sally Fitzgibbons (AUS) 11.93HEAT 2: Tyler Wright (AUS) 17.17 DEF. Bronte Macaulay (AUS) 12.07HEAT 3: Carissa Moore (HAW) 13.67 DEF. Stephanie Gilmore (AUS) 12.53HEAT 4: Brisa Hennessy (CRI) vs. Johanne Defay (FRA)Rip Curl Pro Bells Beach Women’s Semifinal Matchups:HEAT 1: Courtney Conlogue (USA) vs. Tyler Wright (AUS)HEAT 2: Carissa Moore (HAW) vs. Brisa Hennessy (CRI)